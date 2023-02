“El Rey” Zambada afirma que dio 5 mdd como sobornos a García Luna

febrero 13, 2023

Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey, declaró ante la Corte de Brooklyn que él preparó y ayudó a entregar dos pagos por un total de 5 millones de dólares a Genaro García Luna en 2006, a fines del sexenio de Vicente Fox, a nombre del Cártel de Sinaloa.

⇒ Los pagos fueron entregados por el abogado Oscar Paredes en el restaurante Campos Elíseos, en Paseo de Reforma, al otro lado de la Embajada de Estados Unidos, en Ciudad de México. El dinero habría sido para confirmar su apoyo en favor de dicho grupo criminal.

Para el primer encuentro se preparó un pago de tres millones de dólares. El Rey Zambada afirmó que los billetes se acomodaron en un portafolios negro y una “maleta similar a la que usan los deportistas, negra y grande” y para que García Luna no lo reconociera, esperó en un bar, mientras Oscar Paredes se reunió con el funcionario.

La segunda reunión se realizó tres semanas después y en ella el pago acordado fue de dos millones de dólares más. Según El Rey Zambada, todo el dinero se puso en una maleta con las mismas características y se acordó el mismo sitio de reunión, es decir, el restaurante Campos Elíseos.

“Él me dijo que mucho gusto y yo le dije lo mismo, pero luego me fui y se quedaron reunidos los demás. Yo puse el dinero pero no quería que me reconocieran porque no quería terminar investigado y en las listas de los más buscados”, dijo El Rey Zambada en su testimonio.

El capo añadió que, de acuerdo con Óscar Paredes, la reunión salió bien porque García Luna supuestamente se comprometió a “seguir apoyando al cártel y que no hubiera detenciones, ni operativos y pudieran seguir trabajando”.

Estos señalamientos coinciden con lo que previamente había dicho ante el jurado el agente especial de la DEA, Miguel Madrigal, quien declaró que tenían datos de inteligencia sobre supuestos pagos en ese mismo restaurante, aunque no lo pudieron corroborar pues no había cámaras.

Al igual que lo hiciera Sergio Villarreal, El Grande, Jesús Zambada sostuvo que el apoyo de García Luna fue vital para que “creciera enormemente el cártel y acumulara poder en el país”. Además, confirmó que podían infiltrar los operativos que organizaba la Agencia Federal de investigaciones (AFI), cuando García Luna encabezaba dicha corporación antes de 2006.