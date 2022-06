El servidor público debe llegar a servir y no a servirse: Ricardo Ahued

junio 20, 2022

El presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil coincidió con el Ejecutivo estatal en el llamado a las autoridades municipales a evitar sueldos elevados y fuera de ley, pues consideró que el servidor público debe llegar al cargo a servir y no a servirse.

Detalló que en el Ayuntamiento de Xalapa el presidente municipal tiene una percepción neta de 75 mil pesos, mientras que las regidoras y regidores perciben 65 mil pesos, lo que coloca al municipio con uno de los tabuladores más bajos en el nivel estatal.

Dijo que su paso por el servicio público se debe a un deseo de servicio en favor de la ciudad en la que vive, “si quisiera ganar dinero, me salgo de aquí. Me cuesta más ser Alcalde de lo que me deja”, expresó.

Finalmente, respaldó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para exhortar a los ediles que modificaron las gacetas aprobadas para incrementar sus sueldos. Reiteró que “el mensaje es de servir y no de servirse. Lo que se requiere es llegar a dar un esfuerzo y servir a la ciudadanía”, concluyó.