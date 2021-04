El top 5 mexicano de plataformas de streaming

Ciudad de México. A la hora de gastar, nos gusta tener toda la información posible de forma anticipada. Por eso, cuando vamos a un restaurante chequeamos las reseñas de Google, para conocer la impresión de otros clientes, saber si nos van a tratar bien, o qué platos están más buenos; o, cuando buscamos un casino online para jugar, recurrimos a las reseñas de expertos de Vegas Slots Online, si queremos encontrar un casino en directo donde sentarte a una mesa de Blackjack virtual y conversar con los crupieres, si buscas los mejores proveedores de software, o si lo que quieres es seleccionar los lugares con mejores bonos sin depósito; o, cuando viajamos, no dudamos en revisar de arriba abajo las opiniones de Tripadvisor, antes de seleccionar el tipo de actividad a la que nos vamos a dedicar para tener recomendaciones diversas que nos aseguren que merece la pena invertir tiempo y dinero en ella.

Por eso, como sabemos que quieres saber, antes de gastar, vamos a analizar para ti cuáles son las plataformas de streaming que ocupan el Top 5 en México.

Netflix

Las plataformas de streaming han llegado para quedarse. Para testigo, basta Netflix. Hace unos años, eran pocos y tímidos los que se apuntaban a la moda de pagar por los contenidos audiovisuales que consumían. Pero, en poco tiempo, eso ha cambiado mucho.

Las cifras hablan por sí solas. Según las informaciones más recientes, fechadas a finales de enero de nuestro año, Netflix cuenta con 203,7 millones de suscriptores en el mundo, 37 millones ha ganado solo en 2020. De hecho, la pandemia ha tenido mucho que ver en el importante incremento de usuarios, con el que Netflix ha superado de forma considerable las expectativas que tenía para el último trimestre de 2020, período en que llegó a sumar más de 8 millones.

Esta plataforma es la favorita de los mexicanos por su cantidad de contenidos. Además, es posiblemente la plataforma cuya aplicación funciona de un modo más intuitivo y cuyo diseño es más atractivo.

Netflix ofrece tres planes de suscripción diferentes: el Básico (por $129 pesos mensuales, para 1 pantalla en calidad de definición estándar), el Estándar (por $169 pesos mensuales, para 2 pantallas simultáneas con alta definición), y el Premium (por $229 pesos mensuales, para 4 pantallas a la vez, con HD y Ultra HD).

Claro Video

La plataforma de streaming de Telcel. es la segunda opción de los mexicanos, a pesar de que cuatriplica en contenido a Netflix y los precios de la suscripción son más reducidos: el primer mes es gratuito y a partir del segundo el precio es de $99 pesos mensuales.

Su amplio catálogo es su atracción principal, aunque hay también quien disfruta por $69 pesos más, de videos de karaoke.

YouTube

Es el rey de la red y allí puede verse de todo (películas, programas de televisión, vídeos musicales y cualquier locura).

Esta plataforma, que es más de todos que ninguna, también tiene suscripción. Puedes optar por el plan YouTube Premium Estudiante, a $69 pesos mensuales; por el plan YouTube Premium individual, a $119 mensuales; o por el plan YouTube Premium Familiar, a $179 mensuales.

Pero, ¿qué beneficios obtienes? Reproducciones sin anuncios, la app de música sin interrupción, la descarga de videos, acceso a YouTube Kids y YouTube Originals, o la reproducción en segundo plano.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video es de las pocas plataformas de streaming que ofrece una doble opción de pago por su suscripción, en aras de proporcionar la mayor flexibilidad a sus usuarios: puede pagarse mensualmente, con un costo de $99 pesos al mes; o, puede abonarse el importe de forma anual, con un precio de $899 pesos en total ($74,92 pesos al mes).

La plataforma de Amazon Prime Video tiene un catálogo que supera las mil películas y apuestas tan sorprendentes como The Boys. Eso sí, para contratar el servicio tienes que hacerte antes cliente Amazon Prime, así podrás probar Amazon Prime Video durante 7 días de forma gratuita antes de decidirte a contratarlo y tus pedidos al gigante de Jeff Bezos no tendrán gastos de envío.

HBO Go

Tiene un precio de $149 pesos al mes y ofrece todos los contenidos de la cadena de televisión, entre los que destacan producciones como Game of Thrones o Westworld.

No obstante, HBO expande este año sus servicios de HBO Max por otros países. Su lanzamiento en México está programado para el segundo semestre de 2021. La nueva plataforma, que ahora cuesta 14,99 dólares mensuales (unos $300 pesos), contaría con el contenido de las cadenas de WarnerMedia (incluida HBO), además de su propio contenido exclusivo. Otra ventaja añadida a este servicio es que permite disfrutar de los estrenos al mismo tiempo que en cines.