El Tribunal

La culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre, en este caso concreto, habrá sido comadre y es que no podía ser de otra manera, no hay excusa alguna, para solventar la serie de irregularidades con las que se desempeñó Sofía Martínez Huerta, en su fugaz paso por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; la mujer en más de 20 años de carrera judicial, pasó de ser secretaría de acuerdos, a magistrada sin mérito alguno, nunca fue juez, un mes después se convirtió en presidenta del Poder Judicial, sin haber siquiera digerido ser magistrada, a sus casi 70 años.

Con una licenciatura en derecho, cuya titulación fue obtenida en el año de 1995, o sea cuando Martinez Huerta superaba los 40 años, una maestría en la Universidad Veracruzana y un doctorado por la Universidad de Xalapa obtenido en 2012 bajo el brazo, Martínez Huerta tomó posesión de la presidencia del Poder Judicial, sin experiencia ni recato alguno, llegó cortando cabezas, corrió a todo el que pudo y quiso, para acomodar a todos sus allegados, incluso a uno de sus hijos en el área de prensa y a su nuera en la secretaría general del Consejo de la Judicatura, cuentan que ambas féminas, reinventaron la soberbia y el trato despótico, al interior de la casa de justicia veracruzana.

Martínez Huerta una vez empoderada, se hizo con las escrituras del Poder Judicial Veracruzano y actuó en consecuencia como la dueña y soberana, ni mas ni menos; carente de oficio político, educación y sentido común, Martínez Huerta sumó la mayor cantidad de enemigos, no solo al interior del Poder Judicial, también en el Palacio Legislativo y en el Palacio de Gobierno, ella con ayuda de sus corifeos, creyó ser la reencarnación de Luis XIV, el Rey Sol, también llamado “vicediós”.

Cuentan entre otras historias, que Martínez Huerta habría desviado unos centavos del Fondo Auxiliar para Impartición de Justicia, para la construcción de una casa en el paseo Nezahualcóyotl del fraccionamiento Valle Anáhuac, por el rumbo del Club Britania, dicen que la casa sería para uno de sus retoños, ¿Quién sabe?, también dicen que del mismo fondo, se habrían desaparecido 60 millones de pesos, que hasta ahora no habrían sido comprobados.

A cada capillita le llega su fiestecita y el pasado viernes 23 de octubre a las 8:30 de la mañana, sesionó el Pleno y la destituyeron por incumplimiento de un deber legal, Martínez Huerta no convocó a sesiones del Pleno, ni acudió a convocatorias emitidas por los magistrados y consejeros, por ello y aunado a que no contestó oficios, se determinó que la hasta el viernes Magistrada Presidenta, habría logrado ausentarse por más de 30 días, de ahí no se movió el Pleno y nombró a una presidenta Interina, cargo que recayó en los hombros de la Magistrada Chabelita.

La destitución quedó oficializada con la publicación del acuerdo en el número extraordinario 426, de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz del pasado 23 de octubre; doña Chofi quedó adscrita a una Visitaduría Judicial y con eso la telenovela habría terminado, pero no ocurrió así, ya que Martínez Huerta se habría enlazado en vivo, con el noticiero de Joaquín López Dóriga, en donde despotricó en contra del Secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, de quien dijo que en días pasados, la habría convocado a su oficina para pedirle su renuncia, a lo que ella se negó puesto que estaba nombrada por el Congreso Local; Martínez Huerta, en su voraz discurso señaló además, que Cisneros Burgos la habría amenazado, mencionando a su familia y lo responsabilizó de cualquier cosa que le ocurriera.

En su declaración arrasadora, Martínez Huerta se llevó de corbata al presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, a quien acusó de contubernio con Cisneros Burgos, para así acomodar a sus allegados y encubrir la administración de Edel Álvarez Peña.

Sofía Martínez Huerta, declaró en el noticiero de Joaquín López Dóriga, que la única manera de destituirla sería mediante un juicio político, ya que el proceso por el cual fue destituida, habría sido ilegal; aquí es importante señalar que el nombramiento de Martínez Huerta, una mujer sin trayectoria, ni carrera judicial, también deja mucho que desear.

¿Qué sigue?, evidentemente un juicio político, los elementos para que proceda los tienen y Sofía Martínez Huerta lo pide a gritos, esa será la única manera, luego del circo de 3 pistas que se formó en el Tribunal Superior de Justicia, de otorgarle un poco de credibilidad al organismo.

Luego de la llegada de Mario Delgado a la dirigencia nacional del MORENA, el diputado minatitleco Sergio Gutiérrez Luna se perfila como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión.

Por su parte y aprovechando la coyuntura, el diputado Jaime Pérez Bernabé y su grey, intentan dictar agenda al interior del morenismo veracruzano, habrá que ver que dicen en Palacio de Gobierno, porque hasta ahora han perfilado a la dirigencia estatal, a Esteban Ramírez Zepeta y eso no va a cambiar.

En fin mis hermosos, nos leemos mañana.

