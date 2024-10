El voto de confianza

octubre 2, 2024

Y pese a que la oposición y el electorado que no votó por el MORENA y aliados, esperaba que el primer discurso de la presidenta Sheinbaum fuera mas incluyente, no lo fue, no hubo ni llamado a la concertación política, ni mención a la apertura del diálogo con la oposición ¡Ni más na’!

Ayer en su primer discurso como presidenta doña Claudia Sheinbaum, le dedicó al menos los primeros 10 minutos, al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y sus logros, también hubo tintes partidistas, así que los inversionistas, el resto de la población no afín al movimiento y anexos, tendrán que brindarle un voto de confianza al gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo, fiándose de la disciplina que practicó al frente del gobierno de la Ciudad de México, así como de su formación académica y su moderación en su andar por la política.

Ahora bien, interesante la civilidad con la que se manejó desde un inicio, saludó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la magistrada, Norma Piña con todo y las diferencias que han existido entre el ejecutivo federal y el poder judicial, luego de ello, se arrancó refiriéndose al respeto a la autonomía del Banco de México, también le habló a los inversionistas, a quienes les aseguró que habrá seguridad para ellos; y en cuanto a la inversión privada, si bien mostró más apertura que el gobierno saliente, fue moderada ya que dejó claro que será sustantiva en la relación, la reforma en materia de Empresas Mexicanas Estratégicas.

El discurso fue lo que se esperaba, es decir el humanismo por delante, la garantía de las libertades, la política fiscal moderada y si bien no dijo nada nuevo, en cuanto a la relación gobierno iniciativa privada, si estuvo presente el asunto dentro de su speech y eso ya es ganancia.

Los grandes proyectos transexenales como el tren maya, el corredor interoceánico estuvieron muy presentes en su discurso, e incluso dijo que se construirán trenes de pasajeros de CDMX-Pachuca, CDMX-Nuevo Laredo, CDMX-Nogales y CDMX-Veracruz… pero eso, no lo veremos en los próximos 6 años ¡Digo yo! Además habló de presentar un Plan Nacional de Energía, sobre la transición energética a fuentes renovables y dijo además que habrá reformas para garantizar el agua, como recurso de la nación.

Todo muy bonito, ahora habrá que ver si la dejan gobernar, porque ya veo esa pandilla de machos, pensando que van a tener que ir con Jesús María Tarriba, para acordar…

Cosas de la vida y menudencias

Habrá que ver queridos míos, si doña Claudia Sheinbaum, le ponen un estate quieto a Adán Augusto López y sus amores con el clan Yunes, o si lo deja ser y si todo se acomoda, llega Miguel chiquito a Veracruz a gobernar en el 2030, como el mismo lo ha dicho tantas veces…

Maravillosa como siempre, la actuación del veracruzano Gilberto Gutiérrez y su grupo Mono Blanco, en la última mañanera del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta con décimas y toda la cosa ¡Siempre los mejores!

De momento ya sabemos los mexicanos que en la mañanera, habrá un cambio de formato, la presidenta cada mañana leerá la agenda del día, su posicionamiento y Kaputt gemacht queridos….

En fin mi gente, arrancamos semana en miércoles y con poca actitud pero ahí la llevamos… nos leemos mañana.