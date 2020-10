El Xiaomi Mi 10 llega a México, este es su precio

octubre 5, 2020

México/FW. Xiaomi no se detiene, y después de anunciar sus nuevos Mi 10T Pro y Mi 10 lite la semana pasada, ahora la firma tiene un nuevo anuncio, y no, no se trata de la llegada del Mi 10T Pro a México, pero si del lanzamiento de uno de sus teléfonos más esperados como es el Xiaomi Mi 10, su primer flagship anunciado en 2020, y uno de los teléfonos Android que es candidato a mejor teléfono de gama alta del año.

Por desgracia de momento solo se ha anunciado que a México llega el Xiaomi Mi 10, y no hay rastro alguno del Mi 10 Pro, sin embargo, las diferencias entre un modelo y otro son muy pocas, pues básicamente es que el modelo Pro ofrece una mayor velocidad de carga y un doble sensor telefoto, pero tiene menos batería que el Mi 10 que sí llega a México.

Xiaomi ha mencionado que el teléfono se podrá comprar en nuestro país a partir del próximo 12 de octubre en su versión de 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno.

Asimismo, estará disponible en colores Twilight gray y Coral Green por un precio de 15,999 MXN.

Nosotros probaremos el dispositivo y les contaremos nuestra experiencia en los próximos días.