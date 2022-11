Elba Esther buscará a Peña Nieto en el exilio: No tengo espíritu de venganza, pero lo tengo que encontrar

noviembre 11, 2022

La exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, reveló que algún día irá a buscar al expresidente Enrique Peña Nieto a donde estuviera, para cuestionar por qué “dañó” al gremio, luego de su detención en 2013 acusada de desvío de recursos. No obstante, aseguró que no tiene “espíritu de venganza” por su encarcelamiento.

Durante la entrevista en “Café Milenio”, Gordillo fue cuestionada sobre si Peña Nieto la buscó tras su liberación en 2018, a lo que respondió que no, pero sería ella quien lo buscaría a donde sea que vive su autoexilio, es decir España, donde reside desde 2020.

“Yo lo voy a ir a buscar algún día. Lo tengo que encontrar y platicar con él. Algunos me dicen que ‘para qué’, no, sí. Por qué, por qué dañó así al gremio, por qué me hizo eso, cuando éramos gente que estábamos cumpliendo al 100 %. (Lo iría a buscar) a donde estuviera”, respondió Elba Esther.

A pregunta expresa sobre si prefiere la cárcel o el exilio, la exlíder del sindicato de maestros respondió: “Depende de la conciencia, yo lo preferí (la cárcel) a andar corriendo”.

Durante la entrevista, Elba Esther Gordillo afirmó que las acusaciones del presunto desvío de 2 mil millones de pesos, fue una fabricación del gobierno de Enrique Peña Nieto y el procurador, actualmente preso, Jesús Murillo Karam.

“Lo fabricó el gobierno anterior, Peña Nieto, su procurador, todo su equipo… No traigo espíritu de venganza, porque no me gusta ese tema; segundo, porque toda acción tiene una reacción. Yo me opuse a una reforma, sabía las reglas y me la aplicó”.

La exlideresa magisterial sostuvo que ella apostó todo a Peña Nieto para que ganara la Presidencia de la República en 2012, pero se confundió, pensando en que su gobierno sería de equilibrio y modernización.

“Con el presidente Peña nos confundimos muchísimos, que siendo joven iba a significar un cambio, de modernización, de equilibrio y es falso. Ser joven no garantiza necesariamente tener la sabiduría para conducir a un país tan complicado como el nuestro… Yo aposté todo a Peña, porque venía de una historia un poco complicada”, sostuvo Elba Esther.