Elección judicial “podría bañarse de sangre”: ‘Alito’Moreno

diciembre 12, 2024

Exige renuncia de Rocha Moya, Evelyn Salgado y Javier May

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante la violencia que se mantiene en muchas partes del país, este jueves el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno, reiteró su exigencia de que gobernadores como los de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; de Guerrero, Evelyn Salgado; así como de Tabasco, Javier May, renuncien a sus cargos.

Ello, puntualizó, derivado de que no han podido resolver tema temas como la inseguridad, así como el del cobro de piso y ejecuciones como la del ex magistrado Edmundo Román Pinzón, ex presidente del TSJ de Guerrero, y la del ex diputado federal del Partido Verde (PVEM), Benito Aguas Atlahua.

Acompañado de sus compañeros y coordinadores en Cámara de Diputados y Senado, Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno Cárdenas recordó que cuando los tricolores gobernaban estados del país, tenían los índices más bajos de inseguridad.

En este contexto, el líder priista no descartó, que este ambiente de inseguridad que se tiene en la República permeé en la elección judicial a efectuarse este 1 de junio de 2025.

Este escenario, también no descartó, pueda repetir los casi 100 candidatos que fueron ejecutados en la campaña federal de 2024, ahora en la promoción que harán el próximo año los candidatos a magistrados, jueces y ministros de la SCJN.

“Es es un tema fundamental, en la elección pasada hubieron más de 100 homicidio (…) más de mil ataques durante la jornada electoral, ahora imagínate, esa es la pregunta, ¿cuántas magistradas, magistrados, ministros y ministras va a asesinar?, ¿cómo le van a hacer?, es ese procedimiento el que están haciendo no solo están fuera de lugar, es algo imposible, es algo inviable, permiten la presencia de la delincuencia organizada, del crimen organizado, en un proceso que no tiene pies ni cabeza, esas son las ocurrencias”. Indicó.

A renglón seguido, ‘Alito’ también ironizó con el discurso de los que promueven la elección de personas juzgadoras al indicar que, mientras se congratulan de que México es el primer lugar del mundo donde se realizarán a nivel país, acusando que esto para el “rompe el régimen democrático”, y con el contexto de violencia actual en el país, dará como resultado el que se repita el “baño de sangre” de las campañas previas a la elección del 2 de junio pasado.

“Ahora imagínate, con orgullo dicen es que es primer lugar en el mundo que se van a hacer de esta manera tan amplias tan transparente (elecciones para integrantes del Poder Judicial), ni en Bolivia, en México vamos a hacer la primera elección, ¡nadie lo hace porque esto es una locura!, esto rompe el régimen democrático, destruye el Poder Judicial, entonces si, lo vemos con mucha preocupación, porque claro que va a ocurrir (un baño de sangre), ya ocurre ahorita, entonces, será muy complicado, no tienen los recursos, no tienen los elementos necesarios, no tienen los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso que quieren hacer, se contradicen, no son capaces de reconocer que el proceso es inviable, esperamos y seguiremos haciendo todo para que esa elección para que asuman su responsabilidad y suspendan esa elección, que no se lleve a cabo”. Abundó.

Esta madrugada en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados aprobó al Instituto Nacional Electoral un recorte de 13 mil millones de pesos de los más de 40 mil que solicitaron, en el caso del destinado a personas juzgadoras, dejaron la cifra en 9 mil millones de pesos.