Elecciones a gobernador en tres, en riesgo por falta de presupuesto, alerta el INE

febrero 21, 2022

Carlos Guzmán/El Demócrata. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio por recibido esta noche el Informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales (OPL) respecto del ejercicio fiscal 2022 que alerta del riesgo que enfrentan elecciones locales ante la insuficiencia presupuestal de los institutos locales.



En sesión extraordinaria, tras conocer el informe, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, alertó del riesgo que enfrenta actualmente el proceso electoral en Durango ante la insuficiencia presupuestal que vive el Organismo Público Local (OPL) de la entidad, debido al recorte a su presupuesto del 47.31% producto de un ajuste a la baja que se realizó desde el Ejecutivo a los recursos solicitados.



En este sentido, llamó a todos los actores políticos a asumir el riesgo en que se encuentran las elecciones en la entidad y se generen los contextos de exigencia para que se doten las suficiencias presupuestales y confió en que esta misma semana fluyan los recursos suficientes.



“La sombra de la nulidad puede cernirse sobre una elección y no hay que permitirlo, trabajemos todos para que, sin excesos, sin abusos, se generen las condiciones que permitan llevar a cabo las elecciones y que la democracia se recree adecuadamente en ese estado”, dijo.



Durango, Aguascalientes y Quintana Roo los estados con mayor riesgo



Al presentar el documento que contiene información relacionada con los montos de presupuesto solicitados por cada OPL para 2022, el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, precisó que el documento reporta un grupo de tres Organismos Públicos Locales con procesos electorales este año, en situación de riesgo alto y medio: Durango (alto), Aguascalientes y Quintana Roo (medio).



Otro grupo de siete que, si bien no tienen proceso electoral ordinario este año, se ubican como OPL en situación de riesgo alto, son los casos de Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos y Nayarit y dos más en situación de riesgo medio, San Luis Potosí y Zacatecas.



Edmundo Jacobo, dio cuenta de las reducciones presupuestales: Colima 65.6%, Guerrero con una reducción del 61.5%, Nayarit del 58.7%, Campeche con 56.5%, Ciudad de México con 50.8%, Coahuila con 49.5% y Durango con una reducción del 47.31%.



“Derivado de estos recortes, hasta el momento ocho organismos han solicitado ya ampliaciones presupuestales, me refiero a los casos de Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Zacatecas, sin que ninguno de ellos haya recibido alguna respuesta sobre la factibilidad de otorgar o no la ampliación presupuestal”, aseveró.



En el caso del Organismo Público Local en el estado de Durango, que tendrá elecciones de gubernatura y 39 ayuntamientos, Jacobo Molina especificó que el informe menciona que la restricción presupuestal de la que es sujeto empieza a afectar de manera directa aspectos claves como son la implementación y desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como la impresión y producción de la documentación y materiales electorales.



Es hora de que la autoridad ejecutiva local haga su parte



En su intervención, el presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, José Roberto Ruiz Saldaña hizo un llamado “respetuoso pero enérgico al Gobierno del Estado de Durango para que pueda dotarle al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de los recursos necesarios para avanzar en la organización del proceso electoral local”.



“Las elecciones presuponen corresponsabilidad, es hora de que la autoridad ejecutiva local, haga su parte y lo haga a la brevedad porque los tiempos apremian en Durango”, estableció.



A 103 días de la jornada electoral dijo que, a su juicio, “el orden de preocupación es Durango, Aguascalientes y Quintana Roo, como entidades federativas donde no se están generando todas las condiciones financieras por los actores locales para organizar los comicios”.



Recortes financieros draconianos



“La falta de garantías presupuestales para el óptimo desarrollo de los procesos electorales genera un debilitamiento de las autoridades electorales locales, afecta su autonomía y, en consecuencia, origina un daño a la democracia mexicana, pues, finalmente, lo que se provoca es que las autoridades electorales locales no estén en condiciones de garantizar el desarrollo en los procesos electorales locales cumpliendo estrictamente todas las exigencias legales que se encuentran previstas”, indicó la Consejera Dania Ravel Cuevas.



La también presidenta de la Comisión de Vinculación con OPL sostuvo que “el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía no pueden limitarse con medidas de austeridad poco efectivas, ni tampoco mediante recortes financieros tan draconianos que configuran un atentado decisivo contra el desarrollo y concreción de los comicios contemplados para este año”.



Patrón generalizado y preocupante de todas las fuerzas políticas



El Consejero Martín Faz Mora lamentó que haya un patrón claro y preocupante de reducciones presupuestales a los órganos electorales del país.



“Un patrón que no distingue gobiernos emanados de las distintas fuerzas políticas; es decir, puede decirse que es un patrón prácticamente generalizado en el que, emanados de las distintas fuerzas políticas y que actualmente gobierna las entidades, están generando este patrón”.



Por ello, exhortó tanto a los gobiernos, como a las representaciones partidistas a resolver y que se pueda entregar a los Organismos Electorales los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.



Irresponsabilidad política el poner en riesgo las elecciones



“Están en riesgo las elecciones en sí mismas, cosa que ni en la época del autoritarismo del siglo XX ocurrió. Aquellas eran elecciones sin auténtica competencia, con ganadores y perdedores prácticamente predeterminados”, agregó el Consejero Ciro Murayama Rendón.



Consideró que cabe el término “austericidio”, donde “pretender ahorrar a costa de los derechos político-electorales de la ciudadanía, es una enorme irresponsabilidad. Impedir que haya recursos para que se instalen las casillas para que la gente pueda ir a votar, es construir desde el poder una crisis política de enormes dimensiones”.