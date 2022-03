Elecciones de Jesús Carranza y Chiconamel con “sus detalles”: OPLE

marzo 27, 2022

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Al reanudar la sesión permanente del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) los partidos políticos se acusaron mutuamente de estar violentando la ley, por lo que el consejero presidente Alejando Bonilla Bonilla les pidió mesura para atender los “detalles” que estaban surgiendo en la jornada electoral.

El funcionario comentó que son “incidentes” menores, por lo que pidió a los integrantes del Consejo a hacer “llamadas” para conminar a los militantes a no incurrir en actos de violencia o al margen de la ley, con la idea de que la jornada concluya sin incidentes, “si mantenemos la calma, todo va a cerrar bien”

En la mesa del consejo general del OPLE, el representante de Morena, Gabriel Zúñiga Ovando señaló directamente al diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila de estar operando en la elección de Jesús Carranza.

El representante, adelantó que buscarán la intervención del congreso, para sancionar al alcalde, por interferir en la elección del único municipio en el que no fueron en coalición,

Acusó al petista de estar en la casilla 2149 de la escuela primaria Emiliano Zapata, dando una conferencia de prensa, “se trata de un tema muy delicado, se tendría que saber qué hace ahí el ciudadano, para empezar, no vota ahí”.

Comentó que su presencia no ayuda, en especial en Jesús Carranza en donde en la elección del 2021 se generó un problema de violencia, que llevó a la anulación de la elección, “él tiene una responsabilidad como diputado, pero no como operador político, son cosas que no ayudan y enrarecen el clima a los votantes”.

Por lo anterior, se pidió a la representante del PT a hacer un llamado al integrante del comité nacional a evitar enrarecer el clima en el municipio.

Además, dijo, en la casilla 2149 básica la representante del Partido del Trabajo tenía una copia de la lista nominal, lo que es un delito, por lo que adelantó que presentaran una denuncia ante la Fepade.

En respuesta a la acusación, la representante del PT, Lucero Dinorah Navarrete señaló que personas en camionetas blancas estaban amenazando a los representantes partidistas, concretamente en la 2151 básica, ubicada en la comunidad de Tinajita.

Chiconamel, también tiene “detalles”

En el caso del PRD, el representante ante el OPLE, Balfren Carrasco Castán reportó que en los caminos vecinales de Chicontepec se instalaron retenes en donde se está coaccionando el voto a favor de Morena.

Comentó que ellos ya pidieron a los militantes a no caer en provocaciones, sin embargo, dijo, que era necesario reforzar la presencia de elementos de seguridad pública para inhibir acciones contrarias a la ley.

OPLE reitera llamado a la civilidad

Bonilla Bonilla reiteró que están las condiciones dadas para que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus autoridades, pues todas las casillas se instalaron, hay gente esperando sufragar y se tiene presencia de los elementos de seguridad pública.

Sin embargo, dijo, el tema más importante se dará una vez que se cierre la votación, pues el reto será que la paquetería electoral de las 72 casillas llegue a los consejos distritales, “Viene algo importantísimo, y de una vez les pedimos que nos ayuden, para que los paquetes lleguen en orden”.