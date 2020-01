Elefante entra al lobby de un hotel de lujo en Sri Lanka #Video

Planeta Curioso. Un video grabado en un hotel en Sri Lanka muestra en curioso momento en que un elefante asiático entra al edificio y se da un paseo por el lobby.

En el video, que fue tuiteado por @upidaisy, se ve al entretenido elefante hurgando con su trompa en el vestíbulo del Hotel Jetwing Yala.

En un nuevo tuit, la usuaria escribió: «La familia dueña del hotel (Jetwing Yala), me envió un mensaje, son muy amables. El elefante es Natta Kota y su visita es habitual desde 2013. Viene y se va en paz, toma siestas y «roba» comida de las cocinas. Es libre, gentil y muy querido por el personal».

El hotel le regaló una estancia tras hacerse viral el video, pero la joven pidió que donaran el dinero para la conservación local de elefantes. Se sorprendió saber que el hotel apoya la conservación de tortugas marinas, según escribió en un siguiente tuit.

woke up to a text from my mom about how a wild elephant went into a Sri Lankan hotel and gently wandered around while poking stuff with his trunk pic.twitter.com/C2biQT8C30