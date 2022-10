Elementos policiacos desalojan por la fuerza a ambulantes del Malecón de Veracruz 

octubre 28, 2022

Lizbeth Inclan/ Veracruz, Ver.- Elementos de la Policía Estatal y Municipal desalojaron por la fuerza a ambulantes que pretendían instalarse nuevamente en la zona del Malecón de Veracruz.

Se trata de por lo menos 15 comerciantes que se dedican a la venta de glorias y raspados que llegaron hasta este punto a colocarse nuevamente. Sin embargo, de inmediato arribó personal de comercio de Veracruz y posteriormente elementos antimotines a retirarlos.

Los ambulantes comentaron que desde hace un mes se les prohibió laborar en esta área, mismo tiempo que no han trabajo o han buscado otras alternativas como vender otros productos para poder sobrevivir ante la falta de empleo.

Con la llegada de la policía al malecón, los ambulantes se negaron a retirarse por lo que comenzaron los jaloneos y agresiones físicas entre los elementos y ambulantes.

Los efectivos comenzaron subir los “carritos” de raspados a las grúas, mientras recibían insultos y forcejeaba con los comerciantes.

Tras las agresiones físicas, hubo por lo menos dos personas detenidas y una persona lesionada.

La señora Marlen Pérez, señaló que solo esperan que los dejen trabajar pues la venta de raspados es su único sustento.

“Simplemente queremos trabajar, no estamos robando, no estamos haciendo nada ilegal, tenemos papeles que comprueban que nosotros pagamos (…) no es posible que la policía porte ese uniforme, ellos fueron los que tiraron todo eso, no es posible que se presten para estas cosas, la policía y la marina están para proteger a la ciudadanía para estar cuando uno más lo necesita, no para venir a agredir a comerciantes, no para venir a golpearlos”.