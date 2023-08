‘Elementos’ repunta en taquilla pese a su pobre debut en salas

agosto 10, 2023

Hace unas semanas, todo el mundo hablaba sobre la recaudación en taquilla de Elementos, aunque no por las mejores razones. La nueva cinta de Disney y Pixar debutó con apenas $29.5 millones de dólares (mdd), los peores números en la historia de Pixar. Hoy es la cinta animada original más taquillera desde 2017.

En entrevista para Variety, Jim Morris, presidente de Pixar, habló sobre el recorrido de la cinta en salas, pues ni siquiera los ejecutivos de Pixar esperaban que Elementos se convirtiera en una película rentable para el estudio.

“Fue ciertamente decepcionante [el estreno] desde un punto de vista de ingresos. Nos sentimos muy bien sobre la película. Teníamos más esperanzas en su primer fin de semana, así que estábamos un poco cabizbajos. Pero los números cayeron muy poco. En algunos mercados, hubo caídas del 12% con respecto a la semana anterior. Y tuvimos un puñado de mercados donde las ventas aumentaron. Simplemente no ves eso en estos días. Por lo general, esperas una caída del 50% en promedio. Pensamos: ‘Bueno, eso es genial’”.

Incluso con su comienzo lento, Morris dijo que Pixar espera que Elementos alcance los 460 millones de dólares en taquilla aunque, personalmente, le gustaría que llegue a los 500 millones.

“Tenemos muchos ingresos de diversas fuentes, pero en la taquilla que vemos ahora, debería alcanzar para mucho más que rebasar el punto de equilibrio. Y luego tenemos los ingresos del streaming, los parques temáticos y los productos de consumo. Esta será, sin duda, una película rentable para la compañía Disney”, añadió.

Si bien no dejará los beneficios de las animaciones más exitosas de Pixar como IntensaMente y Coco, este es un paso importante para Disney y Pixar que han batallado para llevar a las familias a los cines tras la pandemia.

“Para una familia, ir al cine es caro. Lo otro es que, durante el COVID, entrenamos a nuestras audiencias a ver películas en Disney Plus. No había mucha opción. Tenemos trabajo por hacer para motivar a las familias a ir al cine y no esperar unos meses para verla en Disney Plus”, aseguró Jim Morris.

Por ahora no hay una fecha confirmada para la llegada de Elementos a Disney Plus, pero en próximos días estará disponible en venta digital.