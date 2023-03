Elena estaba embarazada cuando le diagnosticaron cáncer; necesita ayuda

marzo 13, 2023

Juan David Castilla/Poza rica, Ver.- Elena Martínez Mauricio tenía seis meses de embarazo cuando le diagnosticaron cáncer cervicouterino. Ella y su familia carecen de recursos económicos para su tratamiento médico.

El día 1 de febrero, la mujer fue internada en el Hospital Regional de Poza Rica, en la zona norte del estado de Veracruz, y ese día inició su lucha contra dicha enfermedad mortal.

“Tenía seis meses de embarazo cuando me realizaron el tacto los doctores y encontraron algo que no era normal en el cuello de la matriz, por lo cual no pude salir y me quedé internada, posteriormente me hicieron estudios: una biopsia y estudios de sangre y durante esos días me prediacnosticaron cervicitis aguda, los doctores me comentaron que estaban seguros que era cáncer cervicouterino, cuando llega la biopsia se confirmó lo que me habían dicho y el tipo de cáncer que venía era CaCu invasor”, expresó en un mensaje que difundió en redes sociales.

Estaba por cumplir siete meses de embarazo. No podían realizarle más estudios hasta que naciera su bebé y, mientras tanto, el cáncer avanzaba dañando aún más su organismo.

“Gracias a Dios mi bebé se adelantó al día 9 de febrero y lo que me decían los doctores que iba a ser cesárea fue un parto normal, mi bebé nació con dificultad de respirar e infección en vías orinarias, estaba muy grave, los días siguientes mejoró gracias a Dios, a mí me hicieron una tomografía para poder trasladarme al Cecan y yo desesperada porque ya habían pasado varios días y ya había ido con doctores particulares y me querían operar de emergencia”, relató.

El pasado 8 de marzo tuvo cita en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) “Doctor Miguel Dorantes Mesa”, ubicado en la ciudad de Xalapa, la capital del estado; sin embargo, se topó con gastos monetarios elevados y su familia no pudo cubrirlos.

“Mi esposo está conmigo y no cuenta con trabajo, ya que el día 6 de marzo, a la una de la madrugada mi esposo sufrió un asalto y le quitaron su herramienta de trabajo que es el carro, se levantó el reporte en la fiscalía, aún así teníamos que realizarnos varios estudios porque si no no nos aceptaban en el Cecan y mis hijos en casa esperando la comida, gracias a Dios varias personas nos han aportado un poco de lo que han podido”, agregó Elena.

Su cuñada Karen Yaneth Díaz Rubio pidió el apoyo de las autoridades municipales, estatales y federales, así como de la población en general, pues Elena requiere de donaciones económicas para ganar la batalla contra el cáncer cervicouterino.

“Los gastos son demasiados. Es el apoyo económico para nuestra familia, eso es lo que estamos pidiendo”, expresó.

El número celular de Elena es 7821395100 para que quienes puedan ayudarla se comuniquen. Mientras que el número de su cuñada Karen es 7821276285.

Además, hicieron público el número de tarjeta bancaria BanCoppel 4169160889977568, a nombre de Elena Martínez Mauricio.