Elise Stefanik será la nueva embajadora ante la ONU

noviembre 11, 2024

Redacción Xalapa.- El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, ofreció la embajada del país ante la ONU a la republicana Elise Stefanik.

Elise Stefanik es una mujer republicana de 40 años del estado de Nueva York, liderará en el organismo internacional uno de los lemas que han presidido la campaña del republicano: “Estados Unidos, primero”.