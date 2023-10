Ellos son los cantantes que se han equivocado con el Himno Nacional

Redacción. Xalapa, Ver.- Interpretar el himno nacional en encuentros deportivos de la más alta categoría se ha convertido en todo un desafío para cantantes famosos y no famosos, sin embargo en los últimos años ha sido tradición que los artistas más reconocidos participen en estas presentaciones.

El Himno Nacional Mexicano es uno de los símbolos patrios y su interpretación requiere de rigor y cuidado, pues una equivocación en su letra puede traer consecuencias legales para el cantante, multas económicas y fuertes críticas a nivel mediático.

¿QUIÉNES SON LOS ARTISTAS MEXICANOS QUE SE HAN EQUIVOCADO AL CANTAR EL HIMNO NACIONAL?

Uno de los más recordados, por su impacto y popularidad es el cantante y conductor Jorge «coque» Muníz, quien interpretó el Himno Nacional en una pelea de box de El Maromero Páez 1998 y se equivocó. El cantante modificó una estrofa del himno.

El público notó el error de Muñíz, lo que provocó un fuerte abucheo, sin embargo, esa no fue la única consecuencia, pues años más tarde reveló que el Gobierno Mexicano estableció una multa millonaria que tuvo que pagar.

Pero no fue el único, pues aunque su caso trascendió por los medios de comunicación, pues en 1998 no existían las redes sociales, también hay casos actuales de errores que llevaron a fuertes consecuencias a otros cantantes.

En 2009 fue Julio Preciado, cantante de música de banda, el que cometió un error similar al cantar el himno en un encuentro de beisbol. El sinaloense no solo cambió la letra, sino que mezcló estrofas, rompió el ritmo en un evidente esfuerzo por recordar la letra y modificó el tono.

Lo anterior provocó las críticas y rechifla del público mexicano, que se ha caracterizado por no perdonar errores en estos casos.

Vicente Fernández será recordado también, entre otras cosas, por su error al cantar el Himno Nacional Mexicano en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos 2011 que se celebraron en Guadalajara. El cantante cambió la letra de una de las estrofas del himno.

Ana Barbara se suma a la lista, pues en 2019 participó cantando el Himno Nacional en un partido de futbol entre América y Cruz Azul. La cantante potosina se equivocó y cambió la letra, y aunque el error fue menor, pues dijo «Tus sienes de olivo», en lugar de «oliva», las redes sociales y los medios de comunicación destacaron su falla.

En 2021, durante una pelea de box entre el Canelo Álvarez y Billie Joe, la cantante seleccionada para entonar el Himno fue Ángela Aguilar, quien fue dúramente criticada debido a que alteró el tono y ritmo y en redes sociales se exigía una sanción por «agringar» el símbolo patrio.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación desestimó las peticiones y no aplicó ninguna sanción.

Por último María León le cambio la letra al himno en un partido de béisbol de la México City Series 2023. La exvocalista de Playa Limbo cantó “un soldado de Dios escribió”, en lugar de “Por el dedo de Dios escribió”.

La también bailarina y actriz se disculpó a través de sus redes sociales reconociendo el error cometido. No se tiene información de que se haya aplicado una sanción económica como ha ocurrido en otros casos.

Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional.Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa.🙏🏽

-M

— María León (@Sargentoleon) April 30, 2023