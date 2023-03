Eloina y Griselda, se casaron en Bodas Colectivas en Xalapa este viernes

marzo 10, 2023

Ariadna García/Xalapa, Ver. Eloina Vázquez y Griselda Cabañas fue una de las parejas que este viernes 10 de marzo decidió unir su vida por la vía civil como parte de la campaña de Bodas Colectivas.

Eloina recordó que después de 9 años juntas decidieron aprovechar esta campaña porque «ya era hora» y ahora celebran que puedan hacerlo sin la necesidad de promover un amparo, y de manera pública, sin miedo ni tener que esconderse.

«Me parece muy bien porque había mucha discriminación y la gente tiene otros pensamientos de la gente de hace mucho tiempo así que me parece muy bien», dijo.

Griselda se dijo feliz porque después de tanto tiempo juntas han podido salir adelante de muchas «altas y bajas» y han confiado la una en la otra, lo que ha fortalecido su relación.

«Y yo creo que ya era hora de formalizar nuestra unión, no siempre se requiere de un papel, pero creo que es algo bonito, es una emoción de por fin podernos unir así en público y de no tener miedo, de no andarnos escondiendo, somos felices de que de haya legalizado y podernos unirlos libremente».

Para que las parejas funcionen, opinaron, es fundamental la confianza y la comunicación, pero también pedir perdón cuando se comete algún error, por lo que dicen creen en el amor y el matrimonio y esperan que con esta celebración puedan continuar su historia de amor.