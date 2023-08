Elon Musk eliminará la función de bloqueo en X

Elon Musk anunció que X (antes Twitter) eliminará la función de bloquear usuarios y solo se permitirá impedir que se reciban mensajes por privado.

El anuncio fue a través de la cuenta personal de Musk en X, al responder un tuit en el que se le preguntaba si “¿existe algún motivo para bloquear o silenciar a alguien?”, a lo que el respondió que “El bloqueo se eliminará como una ‘característica’, a excepción de los DM (Mensajes Directos)”.

Is there ever a reason to block vs mute someone?

Give your reasons.

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) August 18, 2023