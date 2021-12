Emergencia Humanitaria logró importantes avances en materia de Búsqueda de Personas

diciembre 3, 2021

Yhadira Paredes. Xalapa. A tres años de que se implementó la Emergencia Humanitaria por la Desaparición de Personas en Veracruz se han tenido avances importantes en la atención del tema, como la entrega de presupuesto a la Comisión de Búsqueda y la Comisión de Atención a Víctimas, la creación del mecanismo de búsqueda, la construcción de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, entre otras.

Así lo aseguró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que desde el inicio de su gobierno se obligó a todas las instancias a tener como tema central la desaparición de personas, pues no había una intención del gobierno de reconocer el problema y establecer una política pública de atención a las víctimas.

“Una de las cosas que hemos cumplido es que la Comisión Estatal de Búsqueda funcione, que tuviera presupuesto, una titular, pues no tenía mueble, no tenía edificio, no tenía nada, solamente existía en el papel”.

Asimismo, se fortalecieron los mecanismos de búsqueda, en el que participan varias dependencias que tienen que ver con la desaparición y ahora ya se instrumentan los protocolos de atención y búsqueda.

García Jiménez recordó que se otorgaron recursos a la Comisión de Atención a Víctimas, la cual apenas ejercía 5 millones de pesos y ahora cuenta con 90 millones con el que se garantiza un trabajo integral a las víctimas.

Además se logró el cambio del Fiscal General del Estado, “no lo podía decir muy claro ese día primero de diciembre, pero era fundamental que renunciara el fiscal, Jorge Winkler, era necesario, porque había muchas quejas, había hechos que lastimaban a los colectivos de las personas desaparecidas”.

Y uno de los avances más importantes, señaló, fue la creación de un área de identificación genética “Semefos se tienen muchos, pero se requería una Unidad Integral para el reconocimiento de cuerpos, con la capacidad de recibir la identificación genética de familiares y tener el banco de información genética de cuerpos para lograr la identificación y determinar el parentesco”.

Con ello, dijo finalmente, se tiene una esperanza y una ruta real para avanzar en la identificación de cuerpos, aunque aseguró que no se siente satisfecho, pero el daño es muy grande.