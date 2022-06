Emite Ayuntamiento de Boca del Río recomendaciones por lluvias y Alerta Gris

junio 17, 2022

De acuerdo a la Secretaría de Protección Civil Estatal, quien emitió la Alerta Gris para todo el Estado por temporal de lluvias y presencia de diferentes sistemas tropicales en el sureste del país.

Por tal motivo, el Ayuntamiento de Boca del Río, que en encabeza el Alcalde Juan Manuel Unánue Abascal, emite una serie de recomendaciones a la ciudadanía, ya que se espera que a partir de la tarde-noche de este viernes, se presenten lluvias ligeras a moderadas de manera intermitente, manteniéndose hasta mediados de la próxima semana.

Ante ello y por instrucciones del Presidente Municipal, el personal de Protección Civil Municipal, se mantiene atento y pendiente de la actualización de los pronósticos meteorológicos, “y estaremos actualizando información del estado del tiempo”, apuntó el titular del área, Jorge Roberto Rojas Hernández.

Adicional a lo anterior, se contará con viento dominante del Este y Noreste de 20 a 35 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en costas, y mayores en zonas de tormentas.

Por otra parte, el funcionario municipal apuntó que las playas pertenecientes al territorio de Boca del Río, se mantendrán cerradas, a partir de hoy y conforme evolucione el temporal lluvioso.

Para finalizar, Rojas Hernández, recordó que las personas que requieran de algún auxilio, pueden llamar al 911, para que sea canalizada su emergencia a la dependencia correspondiente.

RECOMENDACIONES:

-No introducirse en las playas durante el temporal lluvioso

-Intenta permanecer en un lugar seguro.

-Quíta de los balcones y ventanas objetos que puedan caer.

-Evita arrojar basura a la calle.

-Evita tocar postes de Luz o cables.

-Conduce despacio con luces intermitentes y cinturón de seguridad.

-Evita caminar por calles inundadas.

-En caso de tormenta eléctrica procura no utilizar equipos electrónicos, si te encuentras en el exterior busca refugio en alguna edificación.

-Ten listo tu Plan familiar de Protección Civil.

-Limpia y corrobora el estado de azoteas, desagües, canaletas y alcantarillas.

-Lleva a cabo reparaciones necesarias en techos, ventanales, y puertas y otras que consideres necesarias.

-Fija y asegura todo lo que el viento pueda desprender y causar daño (antenas de radiocomunicación y TV, domos de iluminación o ventilación, etc.)

-Dispón de un lugar seguro para tus mascotas.

-Realiza poda preventiva o desrame de árboles muertos o en riesgo de caer.

-Muy importante, estar al pendiente de la actualización del pronóstico del tiempo a través de fuentes oficiales, seguir las recomendaciones de las autoridades y no hacer casos a rumores.