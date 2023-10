Emite Protección Civil Municipal recomendaciones por temporada de frío

octubre 17, 2023

*Temporada invernal se podría adelantar

Xalapa, Ver.- Para prevenir afectaciones a la salud de la población y evitar incidentes que afecten su integridad, la Dirección de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones ante la próxima temporada invernal, además de que ya se realiza el monitoreo de temperaturas mínimas.

El titular de la dependencia, Luis Sardiña Salgado, detalló que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional este año la temporada invernal será mas fría de lo previsto, e incluso podría adelantarse, por lo que desde este momento se está aplicando el Plan Municipal por la Temporada Invernal 2023, que incluye el monitoreo de las temperaturas mínimas durante las 24 horas del día a través de las 12 estaciones climatológicas con las que cuenta el municipio.

“Se espera que tengamos un invierno seco con bajas temperaturas, sobre todo en las zonas altas, con probabilidad de heladas. Por ello, también hemos emitido recomendaciones preventivas para salvaguardar la vida de la ciudadanía”.

Expuso que entre éstas destacan evitar los cambios bruscos de temperatura; proteger el rostro, la cabeza y manos con prendas como gorros, guantes o bufanda, y evitar la entrada de aire frío a los pulmones usando tapabocas, bufanda, pañuelo o tela limpia.

También se recomienda tomar líquidos calientes para conservar la temperatura corporal y consumir frutas y verduras con alto contenido en vitamina C; no automedicarse y en caso de utilizar algún medio de calefacción para el hogar, como calefactores eléctricos, hornos o chimeneas, no emplearlos por tiempos prolongados, ya que pueden generar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Además, se debe evitar el uso de anafres, fogones o braceros en lugares cerrados, y cuidar en especial a las niñas y niños menores de 5 años, así como a personas adultas mayores. Otras recomendaciones son no realizar actividades al aire libre por tiempos prolongados, ya que el aire frío puede provocar que la presión arterial aumente demasiado, y desconectar los aparatos eléctricos que no se utilicen.

“En caso de lluvia, hay que tomar precauciones al transitar por caminos, carreteras y elaborar un directorio telefónico para casos de emergencia. También es necesario reforzar la vigilancia en aquellas zonas identificadas con mayor riesgo potencial, con la finalidad de monitorear la situación para que, en caso de presentarse un incidente, se brinde la atención”.

Finalmente, puso a disposición de la ciudadanía los números telefónicos de emergencia 2288 900 794 y 2288 404 220, así como el 911.