Emperador Mictlán el luchador misanteco que escala a lucha libre profesional

diciembre 8, 2022



Arquímedes González. De origen misanteco y con aspiraciones a la lucha profesional es la meta que persigue Emperador Mictlán, quien desde pequeño -dijo- ha sido fanático de los ‘costalazos’ que al paso de los años se convirtió en un deseo subir al cuadrilátero profesional por tal motivo tuvo que migrar a la ciudad de Xalapa para iniciar su camino.

En entrevista con el luchador misanteco Emperador Mictlán, expuso que su deseo nunca se truncó, espero el paso de los años para buscar un lugar donde practicar y estudiar la lucha libre llegando a la tutela de Caballero Negro.

“Ahora que salí a estudiar en Xalapa llegué a la escuela de mi maestro Caballero Negro de pura casualidad, yo iba buscando un gimnasio, y llegué al centro y de repente escuché los golpes en la arena, entré pedí informes y la siguiente semana ya estaba entrenando con ellos”.

Su carácter le ayudó para que fuera evolucionando llegando a tal grado que en poco tiempo ya intercambiaba llaves con luchadores profesionales en la capital del estado, teniendo su primer reto en la loina en la ciudad de Coatepec.

“Yo tuve la suerte de que a las tres semanas de entrenar pude debutar, debute por primera vez en Coatepec en Tony Arenas, la historia es así, querían un luchador de reserva porque el otro no había llegado me dijeron, jalas o no jalas, y la oportunidad no se presenta dos veces y acepté, la verdad se siente una emoción que no se puede describir, escuchar los gritos de la gente, salir a la arena es algo que no puedo describirte”.

Su nombre y máscara inspiran la cultura mexicana.

“La verdad el nombre lo estuve pensando y pensando mucho tiempo, la verdad a mí me gusta mucho nuestra cultura y quería algo que la representara en el ring, y me acordé del Mictlán, que es la ciudad de los muertos, ahí las almas luchan para llegar al nivel más alto, así como yo que lucho para poder llegar a ser una gran estrella”, ¿qué se siente representar a Misantla en el ring? “es un orgullo la verdad representar a mi pueblo, saber que luchó por ellos para que quede en alto Misantla, es un orgullo”, mencionaba.