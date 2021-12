Empieza a oscurecer pa’ los Yunes

diciembre 9, 2021

Luego de una serie de irregularidades y con todo en contra, incluso la razón, ya que eso de poner como candidato al hermano del alcalde actual, que además fue alcalde en dos ocasiones previas en Boca del Río, para una vez caído este, sustituirlo por la esposa del mismo, siempre sonó a que no funcionaría; ayer fue revocada la declaración de validez, de doña Patricia Lobeira Rodríguez, hasta ahora me entero que Paty Lobeira tiene como segundo apellido Rodríguez; esto fue en elTribunal Electoral Veracruzano, aún quedan instancias no se emocionen.

Pues les cuento hermosos míos, que el día de ayer por la tarde, los magistrados Eduardo Sigala y Tania Celina Vázquez, engrosaron el proyecto que habrían presentado el pasado 6 de diciembre, y consideraron todos los elementos probatorios, para determinar declarar la nulidad de los resultados del acta de cómputo, revocando con esto, la validez de la elección, para también revocar la constancia de mayoría, que ya habría sido otorgada a la señora Patricia Lobeira Rodríguez.

Ayer el señor Ricardo Exsome, el candidato opositor de Lobeira Rodríguez en Veracruz Puerto; posteó en el muro de sus redes sociales, celebrando el asunto y reconociendo que esta es la primera de las tres instancias, que aún le quedan por recorrer a doña Paty Lobeira, fue muy cuidadoso de no poner el primero de tres fracasos y sentenció que él por su parte, seguirá en su lucha para hacer que la justicia prevalezca, esto lo hará según sus propias palabras de manera legal y pacífica, ¡Que así sea!.

Por su parte, doña Patricia Lobeira Rodríguez, posteó un video en donde acusa directamente a los magistrados Cigala y Vázquez, de obedecer los designios del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el discurso de Paty Lobeira, versó en torno a la lucha que ella encabeza por ser mujer y madre, además sentenció que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a exigir justicia, ya que lo del Tribunal Electoral Veracruzano, sabía que saldría así, ya que ellos obedecen a los intereses del Movimiento de Regeneración Nacional.

Doña Paty seguirá en su lucha al parecer, pero ya a estas alturas, ese camino suena como a via crusis, habrá cuanto más resisten con todo en contra.

Empieza a caer la noche en el estero.

Cosas de la vida y menudencias



Desde el cielo una hermosa mañana… Nada señores, no vamos a hacer procesión, pero les cuento que quien si está organizando sus mañanitas a la Virgen de Guadalupe, es el señor delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien está proyectando dar inicio a la vacunación de la tercera dosis, o dosis de refuerzo a los adultos mayores, para el próximo 12 y 13 de diciembre, aquí en Xalapa y en la ciudad de Veracruz, así que si usted tiene ganas de ver Polo Pascasio y a Manuel Huerta, vestidos para la ocasión acérquese a su sede más cercana y aproveche y póngase su dosis de refuerzo.

Que dice Mercedes Santoyo, la titular de la Contraloría Generales Estado, que los servidores públicos, deben ganar bien y tienen derecho a descansar los fines de semana, la pródiga funcionaria señala que con 18 mil 500 al mes, un funcionario de su dependencia gana bien, mantiene a su familia y trabaja 8 horas diarias, eso sí la doñita admitió que al menos ellos, no han tenido ni un día de vacaciones.

¿Cómo ven? Hermosos míos, con 18 mil 500 ustedes se echarían encima, una jefa como Mechita y sin vacaciones, o de plano es mucho dinero.

Así las cosas hermosos míos, nos leemos mañana.

