Empleada de la SEV cumplió trámites para ser proveedora:SEFIPLAN 

febrero 14, 2023

Lizbeth Inclan/ Boca del Río,Ver.- La empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Araly Rodríguez Vez, quien es señalada de fungir como “prestanombres” de una empresa que logró contratos millonarios con diversas dependencias del gobierno del estado, si contaba con registro de proveedor, confirmó el Secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco.

El funcionario aseguró que la involucrada cumplió con los requisitos que marca la ley y rechazó que se le pudieran entregar contratos antes de estar dada de alta en un padrón.

Dijo que la proveedora del gobierno pasó por un filtro con base en el artículo 69 del Servicio de Administración Tributaria (SAT), no siendo rechazada debido a que no aparece en el listado de empresas fantasma.

A pesar de que el contrato marca como domicilio una tiendita ubicada en la calle Huelva, número 12 de la Colonia Higueras.

«Básicamente, para darse de alta como cualquier proveedor o contratista, simplemente es cumplir con la documentación, lo único que se revisa de nuestra parte es que cumplan con sus obligaciones fiscales, que estén al corriente con sus impuestos tanto en su estado como en la federación, lo demás ya solo es documentar […] se rechazan cuando no cumplen con sus obligaciones fiscales o que no entreguen la documentación completa es cuando se rechaza […] sí se le revisa en SAT artículo 69 que no esté en las empresas fantasma, verificamos que estén sus obligaciones fiscales y que no esté en el listado de empresas fantasma», manifestó.

El funcionario reiteró que para que un empresario pueda formar parte del padrón como proveedor o contratista y tener una relación con Gobierno del Estado, debe estar dado de alta y corriente con sus obligaciones.

A la trabajadora de la SEV se le acusa de recibir contratos millonarios de la Secretaría de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).