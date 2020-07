Empresa Johnnie Walker tendrá el primer whisky en botella de papel

EU/Debate. Johnnie Walker, el whisky que remonta sus raíces hace 200 años, pronto estará disponible en botellas de papel.

Diageo, el gigante de las bebidas que posee la marca, dijo que planea realizar una prueba del nuevo empaque ecológico a partir del próximo año.

Si bien la mayoría de Johnnie Walker se vende en botellas de vidrio, la empresa está buscando formas de usar menos plástico en todas sus marcas. Hacer botellas de vidrio también consume energía y genera emisiones de carbono.

Para hacer las botellas, Diageo lanzará una empresa llamada Pulpex, que también producirá envases para productos como Unilever y PepsiCo.

La botella de whisky de papel de Diageo, que se probará en la primavera de 2021, estará hecha de pulpa de madera y será totalmente reciclable, dijo la compañía.

La idea es que los clientes puedan arrojarlos directamente al reciclaje.

Las compañías de bebidas han estado desarrollando botellas de papel para tratar de reducir la contaminación y hacer que los productos sean más sostenibles. Carlsberg en el proceso de desarrollar una botella de cerveza de papel.

