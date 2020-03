Empresarios buscan “dar la vuelta” para no pagar impuestos: AMLO

marzo 11, 2020

Redacción/Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que tiene información de que algunos empresarios buscan evitar pagar impuestos y generar defraudación fiscal a la hacienda pública; sin embargo dijo que no se va a permitir.

“Tengo información de que le están buscando la vuelta, pero les adelanto que no vamos a permitir la defraudación fiscal porque eso es delincuencia, es corrupción y es la que daña más al erario, porque son por lo general las más grandes (…) yo no soy tapadera de nadie si es fraude lo vamos a denunciar, no se permite de nadie”, declaró López Obrador durante su conferencia matutina.

Dijo que la mayoría de empresarios cumple con sus responsabilidades, pero dijo que algunos integrantes de la iniciativa privada abusaron en el pasado.