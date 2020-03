Insisten empresarios en eliminar caseta de peaje de Fortín

hace 31 mins

Daniela García Guerrero. Córdoba. Al considerar que la zona centro se encuentra prácticamente “secuestrada”, Carlos Lara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Córdoba indicó que la IP mantendrán las gestiones para eliminar la caseta de peaje número 45 que se ubica en el municipio de Fortín de las Flores.





Ante el constante paso de manifestantes que dan “paso libre” a los automovilistas pidiendo cooperación y las continuas manifestaciones que se dan en las casetas de peaje de Fortín y Cuitláhuac, “estamos los ciudadanos secuestrados”.



El Presidente de CANACO manifestó que las constantes peticiones que se han realizado en torno a la eliminación de la caseta y la ampliación del paso de Cuitláhuac no han sido fructíferas, y es que los distintos gobiernos no han entendido la problemática que causa la toma de esta caseta.



“Ya nos reunimos las diferentes cámaras encabezados por la CANACAR por el tema de la seguridad y la petición es muy clara eliminar la caseta de Fortín y ampliar la de Cuitláhuac, ahora con la ampliación del sistema portuario las carreteras no se van a dar abasto y son unos tapones para el crecimiento económico, por eso seguiremos pugnando por estas iniciativas ante las instancias correspondientes”.



Lamentó el dirigente empresarial que sea una constante la presencia de manifestantes procedentes de Chiapas, Oaxaca y del sureste que llegan a pedir cooperación para seguir su camino o de protestas que afectan considerablemente el flujo vehicular.



Para ello, dijo que se han reunido con el senador Ernesto Pérez Astorga para concretar la solicitud que sería un logro para el desarrollo económico y social para la zona centro del estado.