Empresarios piden a diputados más representación popular

mayo 12, 2020

Regina Montes. Xalapa. El Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, envió un documento al Congreso del Estado donde mostró su rechazo a la reforma político electoral que están impulsando diputados de Morena y remarcó que los empresarios demandan más representación popular y menos representación partidista.

El presidente Octavio Jiménez Silva mostró su sorpresa porque en medio de la emergencia causada por el Covid-19 que viene afectando tanto a la población como, como a las actividades comerciales, los legisladores deciden reunirse para impulsar una reforma electoral.

Recriminó que no se reunieron para considerar algún apoyo extraordinario para los ciudadanos ni para los comerciantes, como determinar la suspensión, o el subsidio en el pago de algún servicio público o de algún impuesto; «no se reunieron para autorizar un presupuesto extraordinario para fortalecer los servicios de salud o para decretar algo en beneficio de las y los veracruzanos”.

Cuestionó que entre los cambios se esté planteando el voto electrónico a pesar de todas las desconfianzas que de por sí ya existen y adiciona con más responsabilidades al OPLE y al Tribunal Electoral, lo que implica más gasto público, por lo que consideró que ninguna de las cuestiones que se plantean reformar son necesarias en este momento de emergencia.

“Creo que esta ley no se puede validar mientras no haya garantías plenas de integridad del sistema y exigir que instancias internacionales avalen el sistema antes de autorizarlo, aunque nos dirigimos al futuro es bien sabido que no están las cosas listas para una urna electrónica”, dijo.

Jiménez Silva expuso que la propuesta es un acto de incongruencia hacia la sociedad, “lo mejor que puede pasar con esta reforma es que no pase”.