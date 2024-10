Empresarios piden crear un mando único policial en Veracruz

octubre 4, 2024

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La presencia de cuerpos policiales de diferentes instituciones de seguridad causa incertidumbre y miedo entre la población, por lo que sería necesario el crear un mando único.

Fernando Arana Watty, presidente del Consejo Empresarial Metropolitano, planteó como una necesidad, que la nueva administración estatal, pueda reestructurar la Secretaría de Seguridad Pública y establecer un solo mando en materia de seguridad pública.

“Como consejo vemos muy importante la reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ya que tiene que haber una sola a nivel estatal, un solo mando, una sola policía, un solo departamento de tránsito estatal, no municipales”.

“Para que así el actuar sea siempre bajo un solo reglamento y jefe directo, digamos, que no haya diferentes policías. Esto da certeza a los ciudadanos. Hoy podemos ver patrullas con diferentes nombres, Guardia Nacional, Policía Civil (…), Policía Municipal, Policía Estatal, y las patrullas llegan con diferentes colores, diferentes números (…) y esto nos da mucho más temor como ciudadanos, ya que, pues no sabemos si son de una corporación seria o no son, o en qué lugar manda una y en qué lugar manda la otra”, planteó.

En otro tema, planteó que la digitalización de algunos trámites de gobierno dará más eficiencia a los resultados en la administración estatal, tal como lo anunció la gobernadora electa, Rocío Nahle.

Este jueves 3 de octubre, la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció la reestructuración de las labores de Tránsito y Transporte Público para hacerlos más eficientes y ágiles en su función y en los trámites que debe realizar la ciudadanía.

Explicó que introducirá el modelo de Gobierno Digitalizado, para acabar con la excesiva burocracia y reducir actos de corrupción, ligados a excesivos trámites en oficinas gubernamentales.

Adelantó que pondrán en operación las licencias de conducir electrónica, además de mejorar las funciones de las empresas concesionarias del manejo de las grúas, mismas que implementarán el uso de arañas inmovilizadoras como ocurre en la Ciudad de México.

En ese sentido, el empresario comentó que ya les habían informado que están digitalizando toda la documentación estatal, lo que tendrá efecto en la eficiencia en la administración pública.

“Por lo tanto, esto va a dar mucha más eficiencia en sus resultados, mucho mejor control de los temas, y como ciudadanos vamos a poder tener menos burocracia y menos corrupción, y esto llevaría, digo, desde las mismas licencias hasta otros tipos de documentos, a que se haga de una forma mucho más efectiva y podamos estar haciéndolo con menos burocracia”.