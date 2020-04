Empresarios SOS también consideran insuficiente apoyo de gobierno

abril 1, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa.- El programa que se dio a conocer por parte del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez para activar la economía no funciona en absoluto, aseguró el representante de la Asociación de Empresarios SOS, Jesús Castañeda Nevárez.

En entrevista, indicó que 10 mil pesos a microempresas de préstamo no alcanza para mucho, por lo que es necesario pagar a aquellos proveedores de bienes y servicios los adeudos que se tienen con lo que sí se podría reactivar las empresas y por ende, la economía.

“Yo puedo asegurar que si se les pagara a los proveedores a los que se les debe y se les pagara una cantidad importante, estaríamos reactivando las empresas y estaríamos reactivando la economía. Con 10 mil pesos a una microempresa sí le ayudaría”.

En el caso de una microempresa con cuatro empleados, este préstamo de 10 mil pesos alcanzaría para pagarles 200 pesos a la semana durante tres meses.

Jesus Castañeda Nevarez urgió a buscar un mecanismos que reactiva una economía atípica, porque lo que se está viviendo actualmente es inédito.

“Lo que se está planteando por muchísimo no es suficiente no estamos sentados del mismo lado de la mesa. A mí me parece que lo que no quiso hacer el Gobernador es algo contrario a lo que está haciendo el presidente de la República, de que paguemos impuestos, servicios, que no despidamos trabajadores, que paguemos salarios completos, a mí me parece que no estamos viviendo la misma realidad, no están viviendo en el mismo país”.