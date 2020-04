Empresas Veracruzanas si respetan la cuarentena

abril 16, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. Luego de que Veracruz figurara en la listas de estado cuyas empresas no han acatado la suspensión de actividades para evitar contagios de Covid-19 que fue presentada por la secretaria de Salud Federal en días pasados, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Félix Martínez Álvarez, sostuvo que el 95% de las empresas afiliadas a este organismo han acatado en su totalidad las indicaciones de la autoridad federal.

“En el caso de Veracruz, la cuestan de nuestros afiliados queremos comentar que han acatada al 100 por cierto estas recomendaciones, solo están trabajando los esenciales, los demás han cerrado paulatinamente, han hecho una especie de Paro Técnico, otras empresas que no firman parte de Canacintra posiblemente, pero es muy difícil parar y seguir solventando el pago de trabajadores”, dijo.

En este sentido, lamentó que mientras cientos de empresas están padeciendo la falta de ingresos y aún así han mantenido el pago de sus trabajadores, otras, del ramo no esencial, que por solo prestar proveduría a los proyectos del Tren Maya, aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas siguen operando sin ninguna restricción.

“Está paralizada toda, están solicitando que los no esenciales dejen de trabajar, es increíble que solo trabajan los proveedores que darían procedería al tren maya o al aeropuerto de Santa Lucia la Refinería Dos Bocas, solo ellos pueden seguir trabajando, tenemos que hacer un análisis de este comunicada de qué es importante y esencial, porque si es importante es mantener la plantilla laboral, no es a ver quien sí y quien no, que si tenemos que tener medidas, pero no estamos educados para este tipo de pandemia”, dijo.

Por último vio con bueno ojos el anuncio de que habrá más créditos para empresas por parte del gobierno federal a tasas de instares que van desde 6.5% hasta el 10%, pues señaló que lo importante es ayudar a quienes generan los empleos en México.