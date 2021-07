En 15 meses de pandemia mexicanos no mejoraron su salud para enfrentar la pandemia

julio 18, 2021

Eda Sentíes miranda/Veracruz. Para el epidemiólogo de la Universidad Veracruzana (UV), José Manuel Hurtado Capetillo, los casos graves de Covid-19 en México pudieron haberse evitado si la población en general gozará de un mejor estado de salud y lamentó que luego de 15 meses en los que se pudo revertir los malos hábitos de alimentación y sedentarismo los mexicanos no hicieron nada al respecto.

Reconoció aquellos que entendieron la importancia de cambiar sus estilos de vida para gozar de mejores condiciones de salud y así poder hacerle frente al Covid y enfermedades crónico-degenerativas, pero apuntó que este sector fue muy reducido.

«Si sigue siendo el mismo gordito que fue el año pasado, el mismo diabético que fue el año pasado y el mismo hipertenso que fue el año pasado, eso significa que sus condiciones de riesgo personales no las modificó, entonces se libró en junio, en diciembre, pero ahorita en este tercer incremento quién sabe, si su sistema inmune no tuvo la capacidad de formar los anticuerpos neutralizantes suficientes usted aunque esté vacunado no tiene la capacidad de enfrentar al virus, así que por favor no se quite el cubrebocas delante de los demás porque la respuesta de cada uno en la formación de defensas es individual», advirtió.

Dijo que aunque la pandemia se controle, este trágico episodio de la historia debe servir para despertar conciencia de la importancia de mantener vidas saludables para enfrentar más eventos como este.