En 17 puntos, Sheinbaum presenta su plan de gobierno para 2024

noviembre 19, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Este domingo la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió ante unas 10 mil personas que se dieron cita en los salones Olmeca 1 y 2 del Word Trade Center de la Ciudad de México su constancia como precandidata única de Morena y aliados a la presidencia de la República para 2024.

Acompañada por los dirigentes de Morena, PT y del Partido Verde, la también científica de profesión, sorprendió también a todos los concurrentes al presentar en 17 puntos, su plan de gobierno de ganar la máxima magistratura del país y suceder en Palacio Nacional al presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que llamó “apuntes, ideas, visones, estrategias, sueños” para ponerle “el segundo piso a la transformación”, mismo que, adelantó, la próxima semana presentará a un grupo de especialistas, ello, para evitar que el Instituto Nacional Electoral la sancione por presentar propuestas antes de que arranquen las precampañas.

“La próxima semana presentaré a un grupo amplio que fortalecerá este programa desarrollando nuevos foros de participación y diálogo durante la precampaña. Hoy quiero, aún así, sugerir algunos puntos de visión estratégica para la continuidad y lo que llamo el segundo piso de la transformación. Antes de que nos vaya a sancionar el Instituto Nacional Electoral, porque supuestamente no podemos hacer ninguna propuesta, debo decir que no se trata de propuestas. No, son apuntes, visiones estratégicas, sueños que nos ayudan a construir ese segundo piso”.

Entre estas están de inicio retomar 9 rutas de trenes de pasajeros comenzando con el México-Puebla-Veracruz-Coatzacoalcos, así como implementar Mi Beca Para Empezar, programa exitoso de apoyo a todos los niños de educación básicos (desde preescolar hasta secundaria) que creo en su etapa como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que incluye también cada año un apoyo económico para compra de uniformes y útiles escolares.

Y a continuación los enlistó:

1.- Mantendré la austeridad republicana, la disciplina fiscal y financiera. No va a regresar el Estado Mayor Presidencial, ni el avión presidencial, ni los grandes salarios, ni las pensiones expresidentes, ni los lujos y privilegios de los gobernantes. Mantendremos el principio cuarista de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No habrá gasolinazos ni aumento a las tarifas de luz en términos reales. Se mantendrá la autonomía del Banco de México, el equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. No habrá condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes y continuará el combate a la evasión fiscal. Mantendremos la obligada división, esencia de la transformación, entre el poder político y el poder económico. Y seguiremos con la política de erradicación de la corrupción y el principio de impulsar la economía desde abajo. Los árboles se siembran, se riegan desde la raíz.

2.- Mantendré y fortaleceré los programas sociales convertidos en derechos y fortaleceremos gradualmente hasta hacerlas universales las becas del bienestar para niños y niñas de escuela pública, como lo hicimos en la Ciudad de México. (Mi Beca para Empezar).

3.- Seguir aumentando el salario mínimo en proporciones importantes por encima de la inflación y seguiremos fortaleciendo los derechos de las y los trabajadores de México.

4.- Seguir impulsando la inversión pública para el desarrollo regional con bienestar. Consolidaremos el tren Maya y el tren interoceánico y sus puertos y polos de desarrollo. Ampliaremos las inversiones estratégicas que promueven el desarrollo regional en ferrocarril, puertos, aeropuertos y aduanas, que incluso potencia en el momento tan importante de inversión extranjera directa que vive el país por la relocalización de empresas. En particular, daremos continuidad al proyecto presentado recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador de los trenes de pasajeros. Como lo presentó él, lo puedo presentar, Tren México-Puebla-Veracruz-Coatzacoalcos, Tren Interurbano desde el AIFA a Pachuca, Tren México-Querétaro-León, Tren Aguascalientes, Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, Tren México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo, Tren México-Querétaro, Tren Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales, Tren Aguascalientes-Chihuahua y Ciudad Juárez. Daremos… Aquí lo apunto, compañeros. Dije que son ideas, estrategias, sueños.

5.- Daré especial énfasis a la educación pública, desde la educación inicial hasta la universidad. Concibo… que la educación pública es el centro de la transformación. Concibo que cualquier joven hombre o mujer que desee estudiar la universidad tiene derecho a hacerlo de forma gratuita y de calidad. Concibo que México debe sustentar su desarrollo en la educación, educación pública. Necesitamos más científicos, más ingenieros, ingenieras, pero también más sociólogos, más humanistas, más historiadores que hablen y cuenten la transformación y reconozcan nuestra memoria histórica, más poetas, más escritores.

6.- Daré continuidad y fortalecimiento al sistema público de salud, insegurosocial e insbienestar. El acceso a la salud, desde la prevención a la atención de la enfermedad más compleja, es un derecho del pueblo de México y debe ser gratuita y de calidad.

7.- Daré continuidad y fortaleceré el acceso a la vivienda digna de las y los mexicanos.

8.- Seguiremos garantizando la justicia para los pueblos indígenas.

9.- Promoveré la igualdad sustantiva para una vida digna de bienestar para las mujeres. Y fortaleceremos los derechos de las personas de la diversidad sexual.

10.- Aprovecharemos la posición estratégica de México con el Tratado Comercial de América del Norte y la buena relación con los países del mundo para impulsar y atraer inversiones al país.

11.- Generar empleos, pero no aquellos empleos de la mano de odora barata. Empleos y salarios dignos a partir de una visión regional de sustentabilidad y de bienestar. Impulsaremos el desarrollo científico y tecnológico y la promoción y creación de la cultura.

12.- Aceleraremos la transición energética hacia fuentes renovables de energía garantizando soberanía para el desarrollo

13.- Impulsaremos una política de protección y restauración de los recursos naturales en la perspectiva de la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad.

14.- Trabajaremos para garantizar el derecho al agua promoviendo una visión de obras estratégicas y al mismo tiempo tecnificación y uso eficiente del agua.

15.- Seguiremos promoviendo la soberanía alimentaria y el apoyo al campo, particularmente a los campesinos que menos tienen. Sin maíz no hay país.

16.- Gobernabilidad, paz y seguridad como fruto de la justicia y hablamos de la justicia en todos sus ámbitos.

Y 17.- no crean que se me olvidó, el plan C, la reforma judicial y las reformas pendientes.

“Tengo la convicción, compañeros, compañeras, de que un país no solo debe evaluarse por la riqueza que genera, sino también por la riqueza que distribuye”. Sostuvo.

Finalmente agradeció a todos los que abarrotaron los salones “Olmecas 1 y 2 del Word Trade Center de la Ciudad de México donde se efectuó el evento, para también aprovechar para enviarle un saludo y todo su apoyo a la Gobernadora de Guerrero, Evelin Salgado, la cual, sostuvo, ha afrontado bien los estragos que dejó el paso del huracán “Otis” por Acapulco y Coyuca de Benitez.

Tras ello, la dirigencia nacional de Morena y aliados acudirá esta misma tarde a registrar a Sheinbaum Pardo ante el INE, para que este lunes la científica pueda comenzar la precampaña en un evento programado a efectuarse en Veracruz.