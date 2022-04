En 4 meses ya ha habido despidos por corrupción en Xalapa: Ahued

abril 27, 2022

Regina MontesXalapa, Ver. El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, reveló que en los cuatro meses de su gobierno ya ha habido inconformidades de la población por actos de corrupción y por lo que incluso ya ha habido despidos.

No precisó el número de personal que ha sido cesado, pero dijo que ya se siguen algunos procedimientos dado que han recibido quejas de comercios que no tenían cédula por ejemplo y a quienes les pedían dinero.

El edil enfatizó que en su administración, el que quiera ganar dinero que lo haga con su salario y al que no le alcance «que me deje el trabajo y que se vaya a buscar donde más le convenga, pero esta administración por mi cuenta corre que no es botín para que alguien haga negocios ilícitos».

«La denuncia ciudadana y periodística es de vital importancia para darle transparencia al municipio, ustedes meo hacen llegar a mi oficina y yo actúo en consecuencia».

Apuntó que si no actúa sería cómplice y el «único tiro al blanco en esta administración se llama Ricardo Ahued» por lo que la población lo recordará como una administración transparente o ineficaz.