En abril de 2023 Medellín de Bravo tendrá Policía Municipal

diciembre 30, 2022



Lizbeth Inclan/ Medellín de Bravo, Ver.- El alcalde de Medellín de Bravo, Marcos Isleño Andrade, estimó que para el mes de abril del 2023 se concrete la primera generación de la Policía Municipal.

El edil mencionó que se tiene previsto invertir 20 millones de pesos en el tema de seguridad pública; Sin embargo, reconoció que es un monto económico pequeño para lo que se necesita en el municipio.

En la reunión que sostuvo con el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez se acordó que la inversión que haga Marcos Isleño Andrade en el cuerpo policiaco, el Ejecutivo Estatal se lo retribuirá en inversión para obra pública.

Marcos Isleño dijo que se tiene contemplado tener entre 80 y 100 elementos de Policía Municipal, al menos en 2023, distribuidos en varios puntos del municipio, siendo el corredor de Puente Moreno hacia la cabecera municipal el mayor «foco rojo» que deben combatir.

Reconoció que urge que la policía municipal comience a operar pues la inseguridad en el municipio ha ido al alza.

«Te puedo decir que una cosa son las estadísticas y otra cosa ya es la realidad, porque muchos no denuncian, entonces realmente nosotros ya tenemos de 4, 5 o 6 robos diarios, es una locura lo que se está presentando, pero precisamente porque no hay rondines no existe presencia, yo entiendo que la Policía Estatal está haciendo lo mejor que puede, pero son 33 elementos, realmente 33 elementos para 100 mil habitantes y para 400 kilómetros cuadrados que tenemos, pues es insuficiente los 80, 100 elementos que tenemos contemplados, también dejarlos en varias partes del municipio”, indicó.

El fraccionamiento de Puente Moreno y las zonas rurales son algunos de los puntos más inseguros del municipio, en donde incluso han abandonado cuerpos y localizadas fosas clandestinas.