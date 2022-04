En caso de irregularidades en administración de Hipólito Rodríguez se presentarán denuncias, advierte alcalde

abril 10, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa. Ya se llevan a cabo las auditorías a los cuatro años de la administración de Hipólito Rodríguez Herrero, así como a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), por lo que en caso de que haya irregularidades se presentará las denuncias correspondientes, sostuvo el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil.

Entrevistado este domingo, el Edil señaló que están contratadas las dos auditorías y están en inicio tanto en el Ayuntamiento la CMAS. Aseguró que de detectar irregularidades se presentarán las denuncias, de lo contrario se podría caer en omisión.

«Si hubiese que hacerlo se tiene que hacer (denunciar) sino caeríamos en un delito de omisión y no lo vamos a hacer, esa es una obligación, es un patrimonio de la sociedad, no somos tolerantes a la corrupción y si hubiera que presentar las denuncias correspondientes se van a hacer, no quedaría de otra porque sería un daño para la población de Xalapa».

Por otra parte, se refirió al tema de las luminarias led que se instalaron en 87 colonias que fueron beneficiadas, pero también afectadas con luminarias de mala calidad, mismas que se niega, dijo, a recibir.

«No las hemos recibido para que el FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica) haga el cargo a la empresa y le pague de acuerdo a los ahorros supuestos de estas luminarias, son de baja calidad y no estamos dispuestos a recibirlas”. Ahued Bardahuil destacó que se ha ejercido el derecho de provocar una auditoría técnica especializada para que dictamine todas las luminarias.

Además, hay luminarias que se compraron también están dando problemas lo que es grave porque las que se instalaron en 87 colonias está previsto que en 8 o 9 meses estarían totalmente deterioradas.

Lamentó que las luminarias fueron ensambladas, armadas, no tienen registro, no están certificadas y las otras empiezan a fallar, pero cuando se quieren cambiar las autoridades municipales no las pueden canjear porque serán acusados de despojo.

Finalmente, dijo que se hará el concurso y licitación de una cantidad importante para reponer las de sodio que se tienen que ir cambiando, «de todas maneras la auditoría en el ayuntamiento de los 4 años y la de CMAS ya están contratadas».