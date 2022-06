En CDMX se brinda apoyo integral a mujeres en situación de violencia: Claudia Sheinbaum

junio 28, 2022

Carlos Guzmán/El Demócrata. Este martes, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que en la Ciudad de México las mujeres en situación de violencia reciben apoyo integral.

En un evento con 191 de estas beneficiarias, abundó que esto se da a través de las LUNAS de la Secretaría de las Mujeres, que incluye apoyo psicológico, orientación en materia legal y un recurso económico cuyo objetivo es brindarles autonomía económica.

Asimismo, señaló que desde el 2019 el monto otorgado aumentó a 5 mil pesos y es un apoyo integral que se extiende a toda la familia, no solo a las mujeres.

“Este apoyo económico que se les da, porque muchas veces una mujer no sale de casa o no se atreve a denunciar o no se atreve a alzar la voz porque no tiene la independencia económica, no tiene la autonomía económica. (…) Y asociado a este apoyo ¿qué se les da? Pues el apoyo que hay en las LUNAS, en las LUNAS –ustedes las conocen– es el apoyo psicológico, el apoyo jurídico, el apoyo legal, que se sientan protegidas por su gobierno, que sientan que no están solas”, indicó.