En colonias de Xalapa no siempre se usa casco; accidentes aumentan

agosto 8, 2023

Ariadna García/Xalapa, Ver.- De marzo a la fecha se han incrementado los accidentes de motociclistas en un 20 por ciento, dio a conocer Martín López “Elmo-tociclista”.

Señaló que los accidentes y muertes de motociclistas han incrementado en los últimos meses en la ciudad, además de que los decesos se dan principalmente por no portar el casco.

Por ello, señaló que han intensificado las campañas para prevenir ese tipo de eventos que le pueden costar la vida a los ocupantes.

“Empezamos hace un mes en Banderilla con autoridades municipales, estatales, así como los compañeros de Resistencia Civil pacífica, algunos motoclubs y ahorita iniciamos aquí en Xalapa en diferentes puntos como es San Bruno, la Ébano, colonia México, Hernández Castillo, Crystal y estaremos en diferentes puntos en distintos días”.

Agregó que, si bien en el centro de la ciudad es difícil encontrar a alguien sin casco, en las colonias sí ocurre, y es ahí donde se debe poner atención.

“Aquí en el centro es más difícil encontrar motociclistas que no lleven casco porque están más al pendiente los agentes de tránsito. Hemos estado en pláticas con tránsito, con las autoridades para que sean un poco más mano dura con el motociclismo en cuestión del casco. Que no lleven más de dos personas, que no lleven niños”, comentó.