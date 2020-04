En día del niño las dulcerías en números rojos

abril 29, 2020

Arquímedes González/Misantla. Hasta un 80% bajo la venta en las dulcerías de esta ciudad de Misantla, situación que no podrán reponerse al menos las 5 dulcerías que se encuentran en el casco de la ciudad, aunado a esto no se les tiene en consideración por parte del ejecutivo federal algún tipo de subsidios.

Normalmente en estos días es cuando a la venta de dulce y piñatas, tiene un repunte por los festejos al día del niño, pese a ello y gracias al Covid-19, las ventas han desmejorado pues estas no han repuntado como en años anteriores, ni se han mantenido, debido a que unos negocios con este tipo de venta, para no pierdan deben de vender al dos por uno.

En entrevista con el señor Jorge Tapia, que cuenta con su tienda en esta ciudad de Misantla, apuntó que esta situación si pone en jaque su microempresa y la de sus compañeros, pues destaco que ala fechas al no haber festividades en escuelas, familias, barrios e inclusive del ayuntamiento municipal, las ventas están en números rojos.

“La verdad las ventas han estado completamente desplomadas, yo creo que un 20% de lo que estamos vendiendo ahora a partir de que se inicio toda la contingencia, prácticamente estamos tratando de sobrellevar las cosas, rematando muchos productos también para que no se nos echen a perder, tenemos muchos productos al 2X1, pero digamos que todo muy lento, a pesar de que es día del niño, a veces festejan en las casas, regularmente es en las escuelas, en sus barrios, y ahorita prácticamente en sus casas y realmente no hay mucho que festejar porque no se puede uno estar juntado, no se puede tener un convivio con más de 20 personas”

¿Qué tanto bajo?, “como un 75 a 80%, estamos ahí malamente sacando para gastos, tratando de ir sobreviviendo, sacando lo que mas se necesita, pago de renta, pago de impuestos, que también hay que pagar, los recibos de luz”; ¿seria bueno que el gobierno federal, buscara estrategias para un subsidio?, “pudiera ser un beneficio para todos, no nada mas para nosotros, para todos, de igual manera para los que pagan renta, e inclusive para los que no trabajan y tiene que pagar sus rentas, nosotros con ventas cuando menos vamos sacando un poquito de gastos pero si se nos complica un poquito”.

Jorge Tapia, como sus compañeros dulceros establecidos, temen que ante el crecimiento de las estadísticas, deban de cerrar sus locales, situación que dañaría a su microempresa como a lo sueldos que origina para sus empleados, dijo que si existe preocupación, pero al momento y en tanto no se dé la sugerencia para cerrar estarán trabajando todo con las medidas preventivas, pues sus empelados usan cubrebocas, utilizan el gel antibacterial que ofrecen a sus clientes, y se respeta la sana distancia.

¿Qué productos son los que se echan rápidamente a perder?, “frituras, algunas paletas que se derriten, caramelos, especialmente palanquetas que se empiezan hacer aguaditas, cacahuates que se ponen rancios, y algunos que tiene fecha de caducidad con poco tiempo, con las cooperativas si se vendían un poquito pero ya sin cooperativas ya no, y como no hay convivios, con anterioridad uno se prevenía pero ahora no, las piñatas y quienes la elaboran también ha bajado si antes se vendían 10 hoy solo entre 2 o 1 solamente”, dijo.