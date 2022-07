En dos días podría concluir incendio en ducto de Pemex: PC

julio 21, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. La titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado consideró que el incendio ocurrido en Chalcaltianguis, derivado de acciones de huachicoleo podría cerrarse en un lapso de dos a tres días, hasta que se agote el gas acumulado en el ducto y en la pipa que se usaba para sustraer el combustible de manera ilegal.

«Personal de Pemex están haciendo una quema controlada y se espera que se acabe el gas, tenemos dos puntos de incendio el de la pipa y el que está en el ducto, pero ya está disminuyendo la presión, aunque todavía no hay condiciones seguras para ingresar al punto para hacer el combate», afirmó.

En ese sentido, dijo que se tienen ocho pipas de agua de varios municipios como Tlacojalpa, Ciudad Isla, Cabada, Tierra Blanca, así como un camión de bomberos para que en el momento en que se pueda ingresar hagan una cortina de agua para enfriar la zona.

Osorno Maldonado confirmó que el número de personas lesionadas se mantiene en dos, pero no se descarta que el número pueda aumentar, pero hasta el momento la brigada contra incendios no ha podido entrar al punto, lo más cerca que han llegado es a 50 metros.

“Pudiera ser que hubiera otra persona, pero no tenemos ningún elemento para decirlo y eso no se va saber y se pueda ingresar, hay mucha temperatura ahí, sí hay alguien no quede mucho rastro”, confirmó.

Por otra parte, confirmó que fueron cuatro comunidades, tanto de Tuxtilla como de Chalcaltianguis, se activó un refugio temporal en el Salón de la Ganadera de este municipio, en donde estuvieron 400 personas, pero al momento son solo 5 los que están ahí, todos regresaron a sus domicilios.

La funcionaria de Protección Civil del Estado dijo que las fuerzas de tarea permanecerán en guardia toda la noche, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública mantienen el cerco de seguridad y a proporcionado una cocina móvil para brindar alimentos al personal.