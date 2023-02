En el Puerto de Veracruz ciudadanos se suman a la marcha para defender al INE

febrero 26, 2023

Lizbeth Inclan/ Veracruz,Ver.- Ciudadanos, asociaciones y organizaciones civiles se sumaron a la marcha para defender al Instituto Nacional Electoral del llamado “Plan B” de la reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La manifestación realizada este domingo partió de la plaza de la Soberanía en el bulevar Manuel Ávila Camacho hasta llegar al monumento de los Niños Héroes en la avenida Ruiz Cortines del municipio de Boca del Río, en donde los asistentes hicieron un llamado al ejecutivo federal a no violentar la esencia de la democracia.

Con el lema “INE no se toca”, fueron alrededor de 5 mil personas quienes a una sola voz expresaron su temor de que en los próximos procesos electorales esté en riesgo el ejercicio al voto.

La llamada marcha a favor de la democracia se realizó de manera pacífica simultáneamente en más de 90 ciudades del país.

La integrante de la asociación civil “Mexicanos Fuertes” Alexandra García dijo que se trató de una convocatoria ciudadana y no se trata de un “bloqueo conservador” como lo mencionó el presidente de la República.

“La convocatoria del día de hoy es 100 por ciento ciudadana, es organizada por ciudadanos y es para defender al INE, este instituto que protege nuestro voto y por eso hoy salimos como ciudadanos, para no quedarnos con los brazos cruzados, no quedarnos en nuestras casas y decir lo que nosotros queremos decir que el INE, es nuestro instituto que defiende el voto y que queremos que se defienda nuestro voto, por eso nuestro hashtag es mi voto no se toca” comentó.

Tal como ocurrió en otras ciudades del País, cientos de ciudadanos salieron a marchar para manifestar su rechazo al proyecto que aprobó hace unos días el Senado de la República.

La Plaza de la Soberanía fue el punto de concentración donde asistentes vestidos de blanco y rosa y con las banderas de México, caminaron sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho hasta el monumento a los Niños Héroes de Ruiz Cortines.