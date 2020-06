En el tema de motociclistas se continuarán acciones

junio 9, 2020

Arquímedes González/Misantla. Por calor algunos motociclistas no utilizan su casco protector, otros por apatía o él no me acorde, es el pretexto que improvisan algunos, a lo que la dirección de Tránsito y Seguridad Vial de esta ciudad informó que las acciones se mantendrán, a fin de evitar decesos que lamentará.

Jorge Sangabriel Martínez, director de Tránsito y Seguridad Vial de esta ciudad de Misantla, dio a conocer que los operativos, se continuaran de manera aleatoria, dijo que ya mucho se exhorto a los conductores a usar su casco protector y no ir más de dos tripulantes, pero siguen con la rebeldía, y hasta algunos se molestan señalando abusos de autoridad.

“En este tema la dirección de tránsito empezamos a apretar un poco, en cuanto a los operativos, por eso queremos decirles a los conductores de estos vehículos que porten su casco, lamentablemente con un llamado de atención no es la solución, y lo que es en este caso aplicar el reglamento, una multa o una infracción, para que a futuro sepan que, de pagar una multa, mejor que se pongan el casco”.

Agrego que, si bien es cierto que algunos se molestan, los trabajos que se llevan a cabo son por petición ciudadana, que detectan como es que los motociclistas conducen sin la más mínima medida de seguridad, además de velocidad inmoderada.

“Si, mira la mayoría de los operativos son por solicitudes de la población, algunos de ellos manifiestan que en sus calles los motociclistas pasan a velocidad inmoderada, además de que ven cómo van familias enteras, otros más que rebasan por la derecha y que no toman medidas, en esto si alguna persona o usuario de transporte publico va descendiendo de la unidad, el motociclista puede ocasionar un accidente”.

Finalizo mencionando, que sería lamentable que, en el municipio, se continúen elevando accidentes por motocicleta o motoneta, y lo más lamentable que se eleven las estadísticas rojas por muertes de estos conductores y/o sus acompañantes, “sería lamentable, y que sus cadenas de what, las utilicen como deben ser, evadir un cerco en ocasiones provocan accidentes, o en todo caso avisan a posibles personas que anden en malos pasos”