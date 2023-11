En esta administración no se persiguen periodistas

En esta administración no se persiguen periodistas

noviembre 20, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa. Ante las acusaciones del periodista de la zona sur, Ignacio Carvajal, quien aseveró que el ex titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Cisneros Burgos pretendía que se abriera una investigación en su contra, el Jefe del Ejecutivo Estatal, Cuitláhuac García Jiménez aseveró que es falso que anden persiguiendo periodistas en su administración.

En la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia de prensa de este lunes, el mandatario sostuvo que el periodista es libre de opinar lo que considere.

“Es libre de opinar lo que considere, es su opinión, ustedes pueden opinar, yo puedo diferir, pero su libertad la tiene, él podrá decir lo que quiera, en el sur la gente lo conoce bastante bien. Hay protección a periodistas, nosotros tenemos que estar en eso, pendientes de que, si los amenazan darle seguimiento, porque hay libertad, este mensaje lo reitero”.

Insistió en que los representantes de los medios de comunicación son libres de emitir cualquier opinión, como su gobierno de hacer uso del derecho de réplica, pero nunca de atentar contra los periodistas.

“Ya sufrimos mucho por eso, somos garante de que eso no vuelva a pasar, pero no me acuerdo que haya surgido el nombre de él”, en las mesas de coordinación de construcción de la paz.

Finalmente, reconoció que funcionarios se enojan ante señalamientos o críticas de periodista, a lo que les recuerda que son funcionarios públicos y deben “apechugar”, aunque de manera respetuosa pueden aclarar cualquier situación.