En febrero concluiría la entrega de apoyos a productores afectados por «Grace»

noviembre 19, 2021

Eda Sentíes. Veracruz. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) señaló que a más tardar en febrero del próximo año quedaran cubierto al 100% los apoyos a los productores que resultaron afectados por el huracán Grace.

Detalló que el padrón de afectados fue levantado por cada municipio y a través del programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar, sin embargo reconoció que aun hay productores que manifiestan no haber recibido el apoyo de 4 mil 500 pesos pro parte de la federación.

En esos casos, explicó, entrará el seguro catastrófico para brindar el apoyo, pero deben esperar a que se emita el dictamen.

“Hubo un apoyo gestionado por el gobernador con el presidente y se apoyó con 4 mil 500 pesos y el padrón lo levantó Bienestar, hay casos que hay que revisar, yo mismo estuve y se me acercaron y me dijeron que no les había llegado, etc., entonces lo que estamos haciendo es cruzar la base de datos para que sea un solo apoyo, en donde no les han dado el apoyo lo entregaremos con el seguro agrícola catastrófico, es un apoyo de rescate”, dijo.

Destacó que las plantaciones de maíz, cítricos y plátanos fueron las más afectadas por este fenómeno meteorológico.