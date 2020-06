En Jamapa hay más casos de Covid-19 de los que se reportan: Fundación

junio 5, 2020

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Aunque el mapa oficial de la situación de casos de Coronavirus en los municipios de Veracruz reporta solo 4 defunciones por Covid-19 en el municipio de Jamapa, el presidente de la fundación CEBRO, Pablo Caballero Pérez, alertó que diariamente se tiene el reporte de 2 a 3 personas que fallecen presuntamente de esta enfermedad ocasionado por el virus SARS CoV-2.

Sostuvo que aunque las autoridades de los municipios conurbados han insistido a la población que mantengan el aislamiento en casa y no se desplacen a otros municipios, entre el 70 y 80 por ciento de los los habitantes de Jamapa trabaja en Veracruz, Boca del Río y Medellín, por lo que tienen que desplazarse diariamente en transporte urbano en esa conturbación que en conjunto acumula más de 2 mil casos confirmados de Covid-19.

“Al parecer en estadísticas no están tantas personas contagiadas, sin embargo si han fallecido y me lo comentaron personas de ahí que entre 1 a 3 personas han fallecido por Coronavirus y el municipio no ha hecho nada al respecto, solo entregar despensas, pero no generan ningún otro tipo de apoyo (…) desafortunadamente del 70 a 80 por ciento de esta población tienen que salir a boca del rio, Medellín o Veracruz porque ahí están sus trabajos, esto es preocupante porque no son las medidas adecuadas por eso fuimos a regalar kits”, dijo.

En los últimos días la Fundación CEBRO ha repartido kits de sanidad que incluyen cubrebocas y gel antibacterial para evitar más contagios en este municipio, sin embargo la preocupación de la población sigue siendo poder salir a sus lugares de trabajo para poder mantener a la familia.