En la Ceapp no se coarta la libertad de expresión

enero 14, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (Ceapp) no coartó la libertad de expresión de la comisionada Viridiana Reyes Cruz, quien manifestó su rechazo al incremento salarial para trabajadores de ese órgano autónomo.

Por problemas técnicos la sesión, que se transmitía por redes sociales, se cortó, sin embargo, existe un video de la reunión de trabajo virtual en la que la comisionada expresó su sentir sobre el aumento de salario a los trabajadores de la Ceapp.

Este viernes se citó a una sesión extraordinaria virtual, en la que se tocaron diversos puntos como el cambio del Programa Operativo Anual (POA), pues no recibieron el monto de presupuesto solicitado y variaron las metas, y se avaló la modificación de los tabuladores de salarios, que incluyen el siete por ciento adicional al pago de los trabajadores.

En la sesión que quedó grabada y que se puede consultar en la página de Facebook se escucha a la comisionada externar su malestar por el aumento, con el argumento que es contrario a la austeridad que se promociona en el Estado, y que el dinero se debió destinar a más apoyo sociales a los reporteros que se acercan a la Ceapp.

“No estoy de acuerdo con eso, el dinero se pudo usar para apoyo social, que los compañeros lo necesitan, no me parece que sea congruente entre lo que decimos y lo que hacemos y no me parece congruente el aumento a la Secretaría Ejecutiva”.

30 por ciento de aumento de Ceapp se irá en salarios

En el presente ejercicio fiscal la Ceapp ejercerá un presupuesto de 22 millones 300 mil 900 pesos, es decir, con 3 millones de pesos más de lo que se venía ejerciendo desde 2019.

Datos de transparencia de la Ceapp revelan que el organismo destina 13 millones 811 mil 130 pesos para el rubro de sueldos y salarios, así como prestaciones de los trabajadores.

Para el año que entra, el monto se incrementará en más 966 mil 779 millones, para sueldos y salarios de los trabajadores del órgano autónomo, lo que equivale a cerca del 30 por ciento del dinero adicional que recibirán este 2023.