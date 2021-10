En la STPSyP casi todos regresaron a laborar; había desesperación por falta de atención, dicen

octubre 25, 2021

Regina Montes/Xalapa. La secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny García Cayetano, dijo que en este momento únicamente 10 trabajadores siguen sin asistir de manera presencial a trabajar por tener alguna complicación de salud.

Refirió que son los menos porque muchos de los justiciables estaban “muy desesperados” porque no les atendían o no abría el sistema de citas y no había personal para atender a la población.

“Hay casos donde tiene el sistema inmunológico comprometido, solo en esos casos es que pueden estar trabajando desde casa”.

Refirió que las licencias, no es para que no trabajen sino para que trabajen desde casa con las medidas que se requieren por la pandemia.

“Evidentemente, al ingresar a los espacios tiene que llegar con todas las medidas sanitarias, tomarse la temperatura, usar cubrebocas y además mostrar su certificado de vacunación, solamente quienes están inmunológicamente comprometidos tienen esto pero a través del Seguro Social, nosotros no dictaminamos eso”.