En Lerdo de Tejada se debe actuar conforme a la Ley, dice Gobernador

febrero 25, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. Tras la manifestación de habitantes en Lerdo de Tejada para exigir la conformación de un Concejo Municipal por la ausencia de presidente municipal electo y su suplente acusados ambos de presunta participación en casos de secuestro, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez llamó al diálogo a los inconformes, quienes estaban encabezados por Edelmira Mayoral Solano, sus hijos Alejandro y Juan Guillermo Hernández Mayoral, así como Guillermina Alvarado González.

En conferencia de prensa, el mandatario aseveró que desde el Ejecutivo Estatal no pueden intervenir, pues la ley es muy clara, ante la ausencia del alcalde electo y su suplente quien debe asumir la administración del municipio es el sindico o síndica de Cabildo.

Recordó que se debe actuar conforme a la ley, y él ha sido el primero en respetar el ordenamiento, al no permitir impunidad, sin importar que se trate de personas de su mismo partido político.

“Ante la falta del alcalde (…) hay una medida que se debe tomar, y ¿dónde se toma? En el Congreso del Estado, que determina cómo se dan las sustituciones ante la falta de un funcionario municipal, como es el alcalde. Es la instancia, y resolvió apegada a la ley”, en este caso, la del Municipio Libre y la propia Constitución Política de Veracruz.

Añadió que no puede separarse de lo establecido en la ley, aunque no estén de acuerdo. “Por ejemplo, si debe ser el síndico, y a la gente no le parece que sea el síndico, bueno pues está en la ley. ¿Qué podemos hacer? Yo no puedo instruir: a ver quítenlo porque no…”, resumió.

Llamó a los inconformes a llevar sus argumentos al Congreso del Estado de Veracruz, toda vez que son ellos los encargados de elaborar la leyes.