En materia de seguridad el Gobierno Federal ve otra realidad, no la que vivimos: Julen Rementería

diciembre 14, 2021

Redacción/El Demócrata. El Gobierno federal ve una realidad distinta a la que vivimos en materia de seguridad en nuestro país, aseguró el coordinador de senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Julen Rementería del Puerto, durante la discusión del dictamen por el que se aprueba el Informe que presenta el Ejecutivo federal de las actividades desarrolladas por la Guardia Nacional durante el año inmediato anterior.

El dictamen respecto al funcionamiento de la GN nos muestra el rotundo y total fracaso de este Gobierno en seguridad. La delincuencia va en aumento, los actos criminales cada día son más. Vamos exactamente por el camino que nos llevará al desastre: @julenrementeria pic.twitter.com/DVrgoqJW53 — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) December 15, 2021

Rementería del Puerto subrayó que, pese a que la seguridad tiene que ser un conjunto de cosas en las que participen los distintos órdenes de gobierno, han transcurrido cerca de 31 meses, y en esta materia se ve el auténtico y total fracaso de este gobierno.

“¿Cómo se puede pensar en un dictamen y además pensar en aprobarlo, en un dictamen que francamente habla de una realidad distinta a lo que vivimos?, llevamos muchos meses con la Guardia Nacional, de eso se trata este informe y no hay manera de que se le pueda defender, no hay una estrategia de una seguridad, no existe, hay datos de más de 100 mil homicidios, prácticamente triplicando el número de muertos muy lamentablemente respecto a los gobiernos anteriores”, señaló.

Acabamos de ver en la aprobación del Presupuesto para 2022 y donde prácticamente se extinguen fondos como el Fortaseg, se desestima la inversión para municipios y estados en esta materia, dijo el legislador veracruzano desde la tribuna parlamentaria.

“Por supuesto que no se puede pensar en que haya en los temas de seguridad resultados siquiera aceptables; ni siquiera se está avanzando por el camino adecuado, porque vemos cómo va en aumento la delincuencia, los actos criminales y no hay forma de decir que vamos avanzando”, remarcó.

“En estos tres años de la presente administración, todavía siguen hablando del pasado y no se hacen responsables por las tareas que ejercen en la actualidad, y así no se le puede responder a los ciudadanos, engañándolos, y estar a punto de militarizar todo en este país, no solamente la seguridad, sino hasta la construcción de aeropuertos, carreteras, y hasta el reparto de medicinas”, concluyó el senador del GPPAN.