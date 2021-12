En menos de 6 meses roban 4 veces Centro de Atención Infantil en Veracruz

diciembre 7, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- En menos de 6 meses el Centro de Atención Infantil (CAI) ubicado en la unidad habitacional El Coyol ha sido robado en 4 ocasiones, la madrugada de este martes fue la última, denunció el personal que labora en el plantel.

Rosa Alba Hermida Muñoz, maestra en el plantel, señaló que el área de cocina fue saqueada al grado de dejarla vacía, así como también el cableado eléctrico y el material didáctico con el que realizan las actividades los niños, por lo que no están en condiciones de retomar las clases presenciales.

«Es la cuarta vez que se meten a robar, de hecho se llevaron alambre de las instalaciones, d

el cableado, también las pastillas de los breakes, las puertas de dos salas están forzadas, pero no de la chapa sino que lijaron los picaportes, en la cocina hicieron lo mismo, pero no pudieron abrir, ahí tiraron la manigueta y seguetearon la protección, pero no pudieron entrar, el cerco eléctrico lo cortaron también», platicó.

La directora del plantel acudió a la fiscalía a levantar el reporte y realizar los trámites ante la Secretaría de Educación, sin embargo pidieron a las autoridades de seguridad que lleven a cabo rondines frecuentemente en la zona para disuadir a los ladrones.